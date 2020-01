Tidligere Moss-spiller påførte Newcastle omkamp i FA-cupen

Høsten 2000 var Wilbraham på utlån i Moss og fikk ni kamper uten å score mål. Drøyt 19 år senere var han frampå for sitt Rochdale og sendte hjemmelaget til himmels med en utligning etter 79 minutter mot Premier League-klubben Newcastle.

Det kunne også fort endt med tap for Newcastle. Rochdale var det beste laget i 2. omgang, og like før slutt kom laget fra nivå tre til en stor sjanse, men skuddet gikk utenfor.

Miguel Almirón sendte Newcastle i ledelsen etter 17 minutter, men 1-1 gjør at laget må spille omkamp mot Rochdale på hjemmebane.

– Aaron Wilbraham fortjener respekt. Han har vært med lenger enn jeg har, sa Newcastle-manager Steve Bruce, som før kampen sa at han ikke hadde tenkt å tape for «jævla Rochdale».

– Vi kunne vært ute, så vi må se lyst på at vi får en ny sjanse, sa han.

Almirón og Yoshinori Muto måtte ut med skade for Newcastle, som sliter med en allerede lang skadeliste. I ligakampen mot Leicester 1. nyttårsdag ble fire av Newcastles spillere skadd, og laget måtte spille nesten hele 2. omgang med ti mann.

Uavgjortresultatet til Newcastle var det første av flere feilskjær for Premier League-lagene i FA-cupen lørdag.

Brighton røk ut

Brighton tapte 0-1 hjemme mot Sheffield Wednesday og ble sammen med Aston Villa første Premier League-lag som forsvant ut av FA-cupen denne sesongen. En frekk frisparkvariant endte med mål for Adam Reach på et skudd som traff et Brighton-bein på vei mot mål.

– All ære til Sheffield Wednesday. De fortjente å gå videre. Vi må gjøre det bedre enn vi greide i dag, sa Brighton-manager Graham Potter.

Stefan Johansen vant den norske duellen med Ørjan Nyland, da hans Fulham vant 2-1 over Aston Villa. Anthony Knockaert og Harry Artere satt ballen i mål bak den norske keeperen og sendte laget fra mesterskapsserien videre.

Watford så ut til å ta seg enkelt videre da laget gikk opp i 3-0 ledelse hjemme mot Tranmere fra fjerde nivå i England. Men med tre mål etter pause sikret Tranmere 3-3 og omkamp mot Premier League-klubben.

Roberto Pereyra, som scoret 3-0-målet, ble utvist like før slutt. Det er tredje kamp på rad med rødt kort for Watford.

For Southampton ble det langt enklere, med en oppskriftsmessig 2-0 seier hjemme mot Huddersfield. Etter å ha fått et mål annullert etter VAR-sjekk før pause, sørget to unggutter for to gyldige mål i 2. omgang for Southampton. 19 år gamle William Smallbone og Jake Vokins scoret målene.

18-åring med hattrick for Norwich

Alexander Tettey satt på benken hele kampen og fikk se sin 18 år gamle lagkamerat Adam Idah gjøre hattrick da Norwich tok seg videre med 4-2 borte mot Preston.

To mål i første omgang og en straffescoring etter pause sikret hattricket for unggutten, som debuterte i Premier League 1. nyttårsdag da han fikk ett minutt mot Crystal Palace.

4-2 ble det også for Burnley tidligere på dagen. De fikk en lett jobb hjemme mot Peterborough, som til daglig spiller på nivå tre i England. Mål fra Erik Pieters, Jeff Hendrick og to scoringer fra Jay Rodriguez sørget for seier og enkelt avansement for Burnley.

Hattrick gjorde også Tom Eaves da Hull slo Rochdale 3-2 borte.