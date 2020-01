Mats Møller Dæhli blir tredje nordmann i Genk

Kantspilleren blir også lagkamerat med Sander Berge. Dæhli har i likhet med Thorstvedt signert en 3,5-årskontrakt.

Den belgiske klubben opplyser på sitt nettsted at Dæhli ankom klubben i går og gjennomførte den medisinske testen lørdag morgen.

Nordmannen har vært i St. Pauli på nivå to i tysk fotball siden sommeren 2017. Han var opprinnelig utlånt fra Freiburg, men overgangen ble gjort permanent året etter.

– St. Pauli har vært livet mitt de siste tre årene. Jeg er stolt over å ha spilt for dette laget. Takk for hver kamp! Men det er på tide for meg å gå videre, og jeg vil understreke at det var min beslutning, sier Dæhli til Hamburg-klubbens nettsted.

Vingen hadde kontrakt med St. Pauli fram til juli 2021. Det siste halvåret har han vært lagkamerat med Leo Skiri Østigård, som har vært utlånt fra Premier League-klubben Brighton.

24-åringen har også spilt for Molde og Cardiff. Som ungdomsspiller var han innom Lyn, Stabæk og Manchester United.

