Thorstvedt klar for Genk

Thorstvedt ble fredag klar for den regjerende seriemesteren i Belgia. Etter en glitrende sesong i Viking, som ble kronet med cupgull, skal han de neste tre årene spille for Genk.

– Han er en stor, elegant venstrefotet midtbanespiller som har vært en av de mest lovende spillerne i norsk fotball, skriver Genk om Thorstvedt.

– Har fått inntrykk av at dette er en en skikkelig familieklubb som har god historie med å utvikle unge spillere. Jeg gleder meg virkelig til å komme igang, sier Thorstvedt til Nettavisen like etter at overgangen er bekreftet.

Genk er regjerende belgisk seriemester, men har slitt med å følge opp prestasjonene fra forrige sesong og er i øyeblikket på 8.-plass, 18 poeng bak den suverene serielederen Brugge.

Thorstvedt har scoret 22 mål på 57 kamper for Viking og hjalp laget til NM-gull i høst. Thorstvedt er sønn av tidligere landslagskeeper og England-proff Erik.