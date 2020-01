Liverpool cruiser videre på autopilot

Det var virkelig klasseforskjell på lagene på Anfield. Nykommerne Sheffield United var mye nærmere poeng i 0-1-tapet i slutten av september da lagene møtes på Bramall Lane. Liverpool har vunnet 19 av sine 20 seriekamper denne sesongen.

Kampen var Liverpools 18. strake hjemmeseirer. Med seieren er Liverpool 13 poeng foran Leicester, og de røde har også en kamp mindre spilt. Solide 58 poeng er det blitt på 20 kamper. Laget har ikke tapt på nøyaktig ett år.

– Det handler om mange positive ting. Jeg har ikke ord for det, det er eksepsjonelt, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Vi tenkte ikke på at det var gått ett år siden vi sist tapte. Vårt nyttår starter i slutten av mai, så vi har sesongforsetter. Vi har ikke nyttårsforsetter, sa tyskeren.

Kan bli bedre

– Det har vært et bra år, men vi kan fortsatt bli bedre. Vi må prøve å ta en kamp av gangen, svarte Liverpool-kapteinen Jordan Henderson i intervjuet sendt på TV 2.

– Vi har gjort det bra. Foran denne kampen har vi også fått forberedt oss bra og det ble en flott seier for oss, sa Virgil van Dijk.

Mohamed Salah satte tidlig standarden da han gjorde 1-0 etter fire minutter. Liverpools farligste angrepsvåpen, stopperen van Dijk, fikk slå en utsøkt ball i bakrommet. Andy Robertson i duell med George Baldock var heldig ettersom United-spilleren snublet. Enkelt fikk han slått ballen fram til egypteren som nærmest som vanlig var dødelig effektiv inne i feltet.

Effektive kontringer

Ved siden av scoringen var også laget farlig framme flere ganger før hvilen. Gjestene var bare på noen få farlige visitter oppe hos Liverpools banehalvdel, men det ble ikke verre enn at Alisson har hatt travlere kvelder i Liverpool-målet.

Alisson var derimot alltid farlig da han fikk satt i gang effektive kontringer. Etter 64 minutter fant en langt utspill Salah. Hans skudd ble derimot avverget av Dean Henderson, men Sadio Mané var våkent framme på returen. Det var spissens 15. scoring denne sesongen og hans ellevte i serien.

Gjestene fra stålbyen hadde stor mulighet helt mot slutten, men skudd fra innbytter Oliver McBurnie gikk rett på Alisson.

Unngått smell

Til tross for en svært hektisk desember måned så har ikke Jürgen Klopps mannskap gått på en eneste smell. Eneste unntak var da B-laget røk 0-5 for Aston Villa i ligacupen. Siden 20. oktober i 1-1-kampen mot Manchester United har ikke laget gått på et eneste tap i serien. Under klubb-VM før jul vant laget to kamper etter mål fra Roberto Firmino.

Nå får laget en liten pause fra seriespill, men søndag tar Klopps menn imot Everton i Merseyside-derby i FA-cupens 3. runde

Neste seriekamp er mot Tottenham 11. januar så følger Manchester United åtte dager senere.

Liverpool jakter sin første Premier League-triumf. Laget med 18 serietitler har ikke vunnet noen serietitler siden 1990. I 1992-93-sesongen skiftet engelsk toppserie navn fra 1. divisjon til Premier League.