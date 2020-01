Ribbeinsbrudd for Nilsson

Det er svenske Aftonbladet som melder dette.

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte. Jeg kommer til å si noe om dette, men kan ikke si noe mer nå, sier svenskenes landslagslege Magnus Oscarsson til avisen.

Nilsson havnet langt bak Therese Johaug på åpningsdistansen av Tour de Ski i sveitsiske Lenzerheide i forrige uke. Så ble hun observert gråtende da forlot hun stadion med store smerter. Man mistenkte først brist i et ribbein, men etter at hun har vært på røntgen torsdag er det nå snakk om et brudd.

I sommer var hun også utsatt for et ribbeinsbrudd etter et fall på trening.