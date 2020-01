Helland på vei til IFK Norrköping

Rosenborgs nye sportslige leder, svenske Mikael Dorsin, vil ikke svare på om den allsvenske klubben har et bud inne på Helland. Han bekrefter derimot overfor avisen at IFK Norrköping har vist interesse for den snart 30 år gamle spilleren.

– Dukker det opp noen klubber, må vi vurdere det. Vi må se på hva som er best for klubben og laget. Men Pål har et år igjen av kontrakten, og vi ønsker å beholde ham. Motivert og skadefri er han en stor ressurs og viktig for laget og klubben, sier han.

Helland har slitt med lite spilletid under trener Eirik Hornelands ett år lange regjeringstid i Rosenborg.