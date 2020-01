Samuelsen ferdig i FK Haugesund

Samuelsen ikke blir å se i FKH-drakt kommende sesong da låneavtalen med West Ham er avsluttet.

– Vi skulle gjerne beholdt Martin hos oss, men vi visste det ville bli veldig krevende i konkurranse med øvrige interessenter. Vi har satt stor pris på å ha Martin her i FKH, men nå fortsetter karrieren hans et annet sted. Vi ønsker Martin alt godt i fortsettelsen, sier FK Haugesunds sportslige leder, Eirik Opedal, til Haugesunds hjemmeside.

Samuelsen kom på lån til FK Haugesund fra West Ham foran 2019-sesongen og spilte 39 kamper og scoret 14 mål for klubben fra hjembyen.

Ingen West Ham-dialog

Når Haugesunds Avis spør Opedal om Samuelsen er tilbake på trening i West Ham, svarer den sportslige lederen at han ikke vet hvor 22-åringen er nå – og at klubben for øyeblikket ikke har noen dialog med den engelske klubben.

– Det er ikke noe vits så lenge spilleren ikke vet hva han vil. Men mitt inntrykk er at en overgang fra West Ham til FKH vil ordne seg hvis Martin vil til oss, sier Opedal til avisen.

FKH baserer seg imidlertid på at Samuelsen ikke spiller for dem kommende sesong.

Samuelsens kontrakt med West Ham går ut 30. juni i år.