Bratseth gleder seg til å se Braut Haaland i Dortmund-drakt: – Klubben har behov for ham

Fredag starter Haaland sitt nye fotballiv med fysiske tester i Dortmund. Lørdag reiser troppen til en treningsleir i Spania.

– Min første tanke var at jeg ble imponert. At han velger et mellomsteg som Dortmund, selv om det er rart å si det når de er i europatoppen, syntes jeg er klokt. For det fantes finere adresser for Braut Haaland der ute. Dette steget var klokt, akkurat som steget fra Molde til RB Salzburg var klokt, sier Bratseth til NTB.

Det sier den nåværende Viasat-kommentatoren og tidligere Bundesliga-proffen om Erling Braut Haaland sin overgang fra RB Salzburg til Borussia Dortmund. Fra å møte relativt ukjente lag som Mattersburg, Admira og Tirol i Østerrike, heter motstanderne nå RB Leipzig, Schalke og Bayern München.

– Han gleder seg nok til å møte bedre spillere. Det her elsker han. Jo heftigere det er, jo artigere er det for Erling. Og det er et godt utgangspunkt. Han er ikke en fyr som går i forsvarsposisjon. Han er en fyr som digger nye utfordringer.

Spiller på enorm arena

Braut Haalands nye klubb spiller på ærverdige Westfalenstadion. De snitter over 80.000 tilskuere per kamp.

– Det er ganske heftig med det tilskuersnittet de har. Det finnes nesten ikke en arena som er mer tiltrekkende enn Westfalen. Og Dortmund er en kul klubb som er flink til å utvikle spillere, sier Bratseth.

Få nordmenn kjenner den tyske toppdivisjonen bedre enn Bratseth. Han spilte 230 kamper for Werder Bremen i perioden 1987–1994. Med klubben vant han Bundesliga i 1988 og 1993, den tyske cupen i 1991 og 1994, samt cupvinnercupen i 1992.

Kun Jørn Andersen med 243 har flere kamper som nordmann enn Bratseth i Bundesliga.

Braut Haaland herjet i Østerrike denne sesongen og scoret 16 mål på 14 seriekamper. I tillegg banket han inn åtte mål på seks kamper i mesterligaen, inkludert et hat trick mot Sander Berges Genk.

– Blir en viktig brikke

Bratseth tror han kan bli en viktig brikke for de gulkledde fra starten av. – Klubben har behov for ham, og det er ingen ulempe. De sliter med spisser. Det er en flott klubb å være i. Jeg tror han blir værende en stund der, men det er vanskelig å si noe om. Og det kommer til å være tyngre perioder. Sånn er det for spisser spesielt, som måles på antall scoringer. Det kommer perioder der han ikke øser inn mål. Han må tåle det også.

– Var tidspunktet å reise på riktig for ham nå?

– Ja, det passet bra for han å dra nå. Han hadde momentum med mange valgmuligheter. Det viktigste var det han gjorde ute i Europa for RB Salzburg. Han kommer til å spille med Jadon Sancho og Marco Reus nå, som spiller en artig fotball. Jeg tror det kommer til å passe veldig bra.

Bratseth forteller om en klubb som har ting på stell. – De vet hva de driver med, sier den tidligere Werder Bremen-spilleren.

– Det er ikke så mye tull og tøys i den klubben. Alt er trygt og greit. Ledelsen er stabil. Og de er flinke og tålmodige til å utvikle unge spillere. Jeg gleder meg veldig til å se hva Erling kan få til.