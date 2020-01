Robertson: – Klopp er mer enn en manager

Liverpool spiller torsdag kveld sin første kamp for året når de møter Sheffield United på hjemmebane. Med seier kan de rødkledde igjen lede Premier League med hele 13 poeng – og det med én kamp mindre spilt enn lagene bak.

På 19 kamper står Liverpool med imponerende 18 seiere og én uavgjortkamp. Skotske Andrew Robertson er én av mange som har blomstret under Klopps ledelse, og i et intervju med talkSPORT forteller 25-åringen om betydningen Klopp har hatt for både ham og resten av Liverpool-laget.

– For oss er han mer enn en manager. Selvfølgelig setter han opp laget og bestemmer taktikken. Spillere som ikke får spille, vil være skuffet til tider – og det er naturlig, men måten han kommer til deg og forklarer det på, gjør det mye enklere, forteller Robertson og omtaler Klopp som en farsfigur som alle spillerne ser opp til.

– Hvis du noen gang trenger noe, er han der for deg. Vi er mye borte fra familiene våre, og han er den som driver oss fremover, og det er så viktig, fortsetter Robertson til talkSPORT.

Mener Klopp har alt

Liverpool-backen forteller at han har spilt under flere gode managere, men at ingen overgår Klopp, som han mener har «hele pakken».

Selv om Liverpool har sikret seg en meget solid ledelse i Premier League, sier Robertson at de hele tiden tar én kamp av gangen – og at det er for tidlig for Liverpool-fansen å ta på seg partyhattene.

– Alle ønsker å være det første laget som slår oss denne sesongen, og alle ønsker å være de som hindrer Liverpool i å vinne ligaen, sier han.

Dersom Liverpool går ubeseiret gjennom Premier League-sesongen, kopierer de Arsenals bragd fra 2003/2004-sesongen. Da tapte ikke Arsène Wengers lag én eneste seriekamp.

Varsler rolig januarvindu

I torsdagens kamp mot Sheffield United må Liverpool fortsatt klare seg uten Xherdan Shaqiri, Dejan Lovren, Alex Oxlade-Chamberlain, Joel Matip og Fabinho. På onsdagens pressekonferanse fortalte Klopp at Liverpool ikke planlegger noen storhandel i januarvinduet av den grunn – da det ofte er vanskelig å gjøre de virkelig gode signeringene midtveis i sesongen.

– Jeg vet at overgangsvinduet er åpent. Det er alltid vanskelig. Men vi kommer trolig ikke til å være altfor aktive. Vi får se hva som skjer, men det er ikke sannsynlig, sa Klopp, ifølge Liverpool Echo.

Den tyske manageren har allerede hentet japaneren Takumi Minamino fra RB Salzburg, som var én av Liverpools motstandere i gruppespillet i mesterligaen.