Den fryktløse hopphelten: – Han har høyere terskel

Onsdag kveld gikk romerikingen til sengs på Hotel Mercure i Garmisch-Partenkirchen etter en dag han aldri vil glemme. På nattbordet sto det synlige beviset på at han noen timer tidligere hadde tatt Norges 14. seier i nyttårshopprennet.

21-åringens gedigne triumf kom på ingen måte helt ut av det blå. Romerikingen har tatt store steg siden forrige sesong og har etablert seg i verdenstoppen denne sesongen. I Garmisch-Partenkirchen stemte alt.

Etter at jubelscenene hadde lagt seg snakket landslagssjef Alexander Stöckl varmt om Lindviks ekstremt offensive hoppstil og at den «virker å være framtida». Østerrikeren mer enn antydet at 21-åringen er den av de norske som hopper mest «kobayashisk» – altså likt hoppukeleder Ryoyu Kobayashi.

Ingen vits å holde igjen

Offensiv er stikkordet for det meste Lindvik foretar seg i hoppbakken. I et lengre intervju med NTB for en tid tilbake pekte Stöckl på nettopp det da han skulle fremheve hoppukeheltens aller største styrker.

– Lindvik er helt uredd. Han får en beskjed i bakken, og så gjør han det. Han tenker ikke konsekvenser, sa østerrikeren engasjert.

Han avviste samtidig at villskapen står i fare for å ta overhånd hos Lindvik.

– Det har han veldig god kontroll på selv. Jeg tror nok at han er god til å vurdere risiko. Han er ikke gæern, men han har nok rett og slett høyere terskel. Det er bra, smilte Stöckl.

Konfrontert med sjefens uttalelser ler Lindvik godt.

– Skal man bli bedre, må man gjøre det treneren sier. Hvis han sier jeg skal gjøre noe, gjør jeg det. Det er bare å kline til. Når jeg slipper bommen, er det ingen vits i å holde igjen.

– Du kan godt kalle det kontrollert galskap, tilføyer han.

Tøffing

Stempelet som tøff og fryktløs har han gjort seg fortjent til. Forrige sesong avsluttet romerikingen med å falle stygt i skiflygingsbakken i Planica. Til alt hell slapp han alvorlige skader.

Et par uker tidligere hadde han i tillegg falt ikke mindre enn to ganger under Raw Air – først i Holmenkollen og deretter på Lillehammer.

Faren for den slags episoder er nå betydelig redusert. Grepene som er tatt siden forrige sesong har ikke bare gjort ham til en bedre skihopper. Med på kjøpet fikk han også redusert risiko for ublide møter med unnarennet.

– Han har blitt tryggere fordi han har endret teknikken i flyfasen. Han har ikke like høy kurve som han hadde tidligere, men flyr mer parallelt med bakken til landingen, sa landslagssjef Stöckl i det nevnte intervjuet med NTB.

– Han er ikke sånn at han faller fordi han er forsiktig. Han faller fordi han ikke har kontroll på grunn av for store krefter. Det å håndtere energien i flyfasen på riktig måte, fører til at han er mer stabil, utdypet han.

Onsdag tangerte Lindvik bakkerekorden i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen. Bakkerekord var det også da han landet på 148 meter i Klingenthal under Sommer Grand Prix-rennet på plast i sesongoppkjøringen. Begge ganger sto 21-åringen fjellstøtt.

Lander støtt gjør han forhåpentligvis også i Innsbruck og Bischofshofen. I så fall kan det pågående hoppukeeventyret bli enda mer minneverdig for norsk hoppsports nye stjerne.