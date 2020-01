Her nyter hoppuke-helten karrierens største dag: – Pappa var på gråten

Smilet er fortsatt bredt hos hoppukedebutanten fra Sørum når NTB møter han på hotellrommet rett etter klokken 19 onsdag. Tre timer er gått siden jubelscenene på sletta i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen.

– Jeg tror ikke jeg skjønner dette helt ennå, men det begynner sakte å gå opp for meg, sier Lindvik og smiler til NTB fra sengekanten.

Ved siden av seg har han trofeet og trestatuen som tilfaller vinneren av hoppsirkusets mest prestisjetunge enkeltrenn. Begge synlige bevis på seieren enhver hopper drømmer om å ta, men de fleste aldri får oppleve å feire.

– Dette er noe jeg har drømt om siden jeg startet med hopping. Jeg husker fra barndommen at jeg så nyttårshopprennet, og i dag vinner jeg faktisk det rennet. Det er helt utrolig, sier Lindvik.

Det er ingen underdrivelse å si at stemningen er god på rommet romerikingen deler med Daniel-André Tande. Romkameraten vet akkurat hvilke følelser Lindvik kjenner på. Tande vant nyttårshopprennet i 2017.

Sjekket bakkekontakten

Underveis i fotoseansen dukker servicemann og tidligere storhopper Kenneth Gangnes opp.

– Har du mistet helt bakkekontakten eller, gliser han og tar et godt tak i Lindviks seng for å påse at den fortsatt hadde kontakt med gulvet.

Marius Lindvik med skiløper-statuen og krystallkula som beviser at han er vinner av Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Hovedpersonen nyter karrierens største dag. Oppmerksomheten har vært enorm. På mobiltelefonen kokte det i timene etter rennet.

– Der var det så mye at jeg orket rett og slett ikke gå gjennom alt. Jeg svarte de viktigste, så får jeg ta en liten runde etterpå, sier han.

De viktigste er mamma, pappa og kjæresten.

– Jeg ringte dem. Fatter'n var på gråten, og det er ikke ofte. Han var veldig stolt, sier Lindvik.

Reflektert

Noen timer tidligere trakk han fram nettopp pappa Trond da han skulle peke på sine viktigste støttespillere på veien mot den følelsesladede Garmisch-seieren.

– Han har kjørt meg over alt i hele Norge. Han har slitt ut x antall biler for å legge til rette for at jeg skal lykkes, sa 21-åringen.

Det samme var han inne på i nyttårstalen han holdt for lagkamerater og støtteapparat. Den må alle debutanter i hoppuka gjennom.

– Han holdt en særdeles bra tale. Den vitnet bare om en meget reflektert ung gutt som har fått med seg hvorfor han har kommet dit han er nå. Han sa blant annet mange fine ting om faren sin og den hjelpen han har fått, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Onsdag betalte Lindvik tilbake for all hjelpen. Verken pappa Trond eller den øvrige familien var på tribunene i Garmisch-Partenkirchen, men jublet ganske sikkert hemningsløst foran TV-skjermen på hjemmebane i Norge.

Ettertraktet

Lindvik selv smilte bredt på veien mot det som var en soleklar personlig rekord i intervjuer i pressesonen. Alle ville ha en bit av Norges nye hoppstjerne.

Tross følelsene som rørte seg på innsiden, framsto 21-åringen med stor grad av ro. Akkurat som da han noen minutter tidligere hadde sittet igjen alene på toppen i selveste nyttårshopprennet i sin første hoppuke. Tyske Karl Geiger hadde akkurat hoppet 141,5 meter og lagt et blytungt press på ham.

Det affiserte avbalanserte Lindvik helt minimalt.

– Jeg fikk ikke med meg så mye av det gutta før meg gjorde. Jeg prøvde bare å ha fokus på det jeg skulle gjøre, holde meg rolig og gjøre normale ting. Jeg vil si at jeg var ganske rolig, smilte 21-åringen til NTB.

Marius Lindvik vant nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen onsdag, da han fulgte opp med seier etter å ha slått bakkerekord i første omgang av finaleomgangen av Nyttårshopprennet i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen 1. nyttårsdag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Stort øyeblikk

Nettopp den roen karakteriserer 21-åringen fra Frogner i Sørum.

– Nå ble han satt i en veldig vanskelig situasjon også. Han sitter igjen til slutt og får betydelig dårligere forhold enn de han konkurrerer med. Han mestrer dårligere forhold ved å være tålmodig i svevet. Det vitner om at han er iskald, sa hoppsjef Bråthen.

Han kalte øyeblikket Lindvik skapte på årets første dag stort. Alexander Stöckl gikk langt i å innrømme at triumfen var en av hans største som trener og la til at den smakte ekstra godt i en sesong som har bestått av «mange tøffe øyeblikk». Østerrikeren siktet blant annet til uhellet som påførte Daniel-André Tande den ubeleilige ankelskaden i Klingenthal og korsbåndskaden til Thomas Aasen Markeng.

Seieren i selveste nyttårshopprennet var hans første i verdenscupen. 143,5 meter i første omgang var i tillegg tangering av Simon Ammanns bakkerekord i Garmisch-Partenkirchen.

I sammendraget i hoppuka klatret han til fjerdeplass. Opp til polske Dawid Kubacki på plassen foran skiller det 10,4 poeng. Ledende Ryoyu Kobayashi er 18,9 foran.