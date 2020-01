Østberg sterkest i kampen mot Johaug på jaktstarten

Johaug gikk ut nesten samtidig med Østberg på jaktstarten i Toblach og sammen holdt de unna for de andre løperne, før Østberg ble sterkest på spurten og gikk inn til sesongens første verdenscupseier.

Heidi Weng spurtslo Neprjajeva og sikret helnorsk pall i Toblach etter fotofinish.

– Det her er overraskende for meg, jeg hadde ikke trodd at jeg skulle føle meg så bra så fort. Det er en fantastisk følelse, rett og slett, sier Østberg til NTB.

Østberg fikk sin sesongdebut i verdenscupen da Tour de Ski åpnet i Sveits lørdag, etter å ha slitt med å bli friskmeldt på starten av sesongen. Seieren i jaktstarten er hennes første seier i et verdenscuprenn på nesten et år.

– Da jeg gikk over mål visste jeg nesten ikke helt hva jeg følte, for det var en blanding av at jeg ikke helt trodde på det, litt glede og litt alt. Til meg å være veldig behersket etter mål, for jeg pleier å skrike og bli flau over meg selv når jeg ser det etterpå.

Les også: Therese Johaug: – Jeg er ikke uslåelig

– Klart hun misliker det



Johaug sier til NTB at hun unner Østberg seieren.

Therese Johaug sammen med trener Geir Endre Rogn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ingvild var bedre enn meg i spurten, så enkelt og greit var det. Jeg er veldig fornøyd med løpet og åssen det utviklet seg, sier Johaug og fortsetter:

– Er det en jeg unner å vinne, så er det Ingvild, så det er veldig artig.

Landslagstrener Geir Endre Rogn fikk spørsmål fra NRK om hvordan han tror Johaug takler å bli slått, etter å ha herjet sålangt i sesongen.

– Det er klart hun misliker det. Hun føler seg sterkest, og har vist gjennom høsten at hun er det, sier Rogn.

Johaug og Østberg ut i tet

På dagens etappe gikk de norske kvinnene ut i tet med et forsprang på ti sekunder ned til Ebba Andersson som fikk følge av Weng. Johaug hadde også 26 sekunders forsprang ned til nærmeste utfordrer i sammendraget, Natalja Neprjajeva.

Like etter de hadde passert første tidtaking måtte Østberg ned på et kne da hun skulle opp forbi på innsiden av Johaug i en oppoverbakke. Heldigvis for begge de norske favorittene unngikk de et ordentlig fall og økte ned til konkurrentene.

Neprjajeva fikk etter hvert kontakt med Andersson og Weng, men maktet ikke å ta innpå Johaug, verken i løpet eller i sammendraget i Tour de Ski. Hun gikk inn til 4.-plass etter å ha blitt spurtslått av Weng, 27,3 sekunder bak vinneren Østberg.

Trippelt norsk i sammendraget

Med dagens resultat går både Østberg og Weng forbi Neprajeva i Tour de Ski-sammendraget. Johaug leder stadig, nå 22 sekunder foran Østberg på annenplass. Weng går opp på tredjeplass, 38 sekunder bak, men foran Neprjajeva etter å ha slått henne i spurten.

Weng var i godt humør på intervju etter løpet, men fikk en ny «bekymring» å tenke på, etter å ha spurtet inn til 3.-plass.

– Først så tenkte jeg "filler'n, nå må jeg gå sisteetappe for Norge", sier Weng til NTB.

Kvinnene fortsetter Tour de Ski fredag, etter en hviledag torsdag. Da går de 10km klassisk i Val di Fiemme.