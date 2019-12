Klæbo om å droppe verdenscuprenn i Planica: – Veldig glad jeg valgte å bli hjemme

Mens landslaget gikk lagsprint under veldig tøffe forhold i slovenske Planica søndag, gjorde Klæbo seg klar til å gå Rindalsrennet. Det lever han veldig godt med.

– Jeg er veldig glad for at jeg valgte å bli hjemme, i alle fall når du ser været (i Planica) og litt med tanke på at jeg fikk høre fra min smører som er der nede at det ikke var den beste reisen heller, med forsinkelser på bagasjen og litt sånt, sa Klæbo til NTB.

Gikk Rindalsrennet

Med Tour de Ski rundt hjørnet, følte Klæbo at det var best å gjøre forberedelsene hjemme i Trøndelag.

Søndag gikk og vant han Rindalsrennet, foran blant annet landslagskamerat Niklas Dyrhaug. Kjøreturen på et par timer fram og tilbake mellom Granåsen og Rindal var verdt det synes Klæbo.

– Jeg kunne helt sikkert ha fått med meg Niklas og kjørt hardøkt i Granåsen, men vi snakket sammen og fant vel egentlig ut at det blir noe annet å få et startnummer på brystet. Da er det verdt den kjøreturen.

Flere hadde også møtt opp for å se trønder-helten på nært hold, noe som gjorde det ekstra gøy for Klæbo.

– Jeg synes det er artig å komme hit. Når du ser hvor mange som tar turen og er med og går skirenn, så er det artig. Jeg husker selv hvor artige de helgene her var, det var høydepunktet i helgen. Vi får sjelden mulighet til å være med på sånne ting, med verdenscup hver helg.

Hjelp fra familien

Valget om å ta kjøreturen for å gå Rindalsrennet ble tatt kvelden før. Da ringte Klæbo til sine nærmeste for å sikre seg kjørehjelp.

– Jeg bestemte meg klokka kvart over ti i går. Så ringte jeg han (far Haakon) som var på julebord og det var han (morfar Kåre) og, så det var bare å få dem til å stoppe inntaket og passe på at de var kjørbare i dag tidlig, humret Klæbo.

Men selv om familien koser seg på julebord, ligger ikke Klæbo på latsiden i oppladningen til Tour de Ski mens han er hjemme på «juleferie».

– Planen er at jeg skal holde trøkket oppe. Jeg hadde en økt i morges før jeg dro hit hvor det ble et skirenn, og så skal jeg hjem og ta enda en økt. Det er sånn dagene blir nå.

Tour de Ski neste

Til helgen begynner Tour de Ski, der Klæbo skal prøve å forsvare seieren i touren sammenlagt fra forrige sesong. 23-åringen er spent før den årlige touren.

– Jeg skal gjøre det jeg kan for å være med og kjempe. Så får jeg håpe at kropp og hodet spiller på lag, det er mange faktorer som må spille inn. Det blir noen spennende romjulsdager, avsluttet Klæbo.

Den første etappen i Tour de Ski for Klæbo og de andre landslagsherrene er 15km fri teknikk, lørdag 28. desember, i Lenzerheide i Sveits. Touren avsluttes søndag 5. januar, med 10km i Val di Fiemme i Italia.