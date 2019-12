Zuccarello og Wild fikk juling på hjemmebane

Dermed kom Wild ettertrykkelig ned på jorda etter målfesten mot Arizona Coyotes natt til fredag. Den kampen vant Wild 8-5, og Zuccarello sto for to målgivende pasninger.

Lørdag kom det første baklengsmålet etter snaue 15 minutter. Wild var i overtall, men Blake Wheeler sendte likevel Jets i føringen. Mark Scheifele økte til 2-0 for gjestene med seks sekunder igjen å spille av den første perioden.

Patrik Laine satte inn 3-0 i den andre perioden, før målene rant inn bak Minnesota Wild-keeperen i den tredje. Nikolaj Ehlers, Laine og Logan Shaw sørget for at det endte 6-0. På den nest siste scoringen var Wild i undertall etter at Zuccarello hadde fått en to minutters utvisning.

Nordmannen var totalt 16 minutter og 40 sekunder på isen.

Zuccarellos lag har vært i god form den siste perioden, men på grunn av en tung start på sesongen ligger de på nedre halvdel i den vestlige avdelingen i NHL. Mandag kommer Calgary Flames på besøk.