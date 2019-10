FIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner

Kampen var heller ikke direkteoverført på TV.

Den spesielle kampen mellom de to koreanske fiendene endte 0–0. Infantino var en av få som fikk mulighet til å følge kampen på Kim Il Sung stadionet i Pyongyang.

– Jeg så fram til å se et fullsatt stadion i en slik historisk kamp, men ble skuffet over å se at det ikke var noen tilhengere på tribunen, sier han i et intervju på FIFAs hjemmeside.

– Vi ble overrasket av dette og av andre saker som manglende direkte TV-overføring, problemer med visum og tilgang for utenlandske journalister, sa FIFA-presidenten.

Ingen utenlandske medier hadde mulighet til å følge kampen, den første mannlige landskampen i fotball mellom de to nasjonene som er spilt i den nordkoreanske hovedstaden. Teknisk sett er landene fortsatt i krig med hverandre.

Frustrerte sørkoreanske fans hadde ikke tillatelse til å dra til kampen, og de må fortsatt vente noen dager for å se kampen på TV etter at sørkoreanske fotballedere har tatt opp kampen på DVD.

Nord-Koreas statsstyrte medier hadde heler ikke særlig spennende og fargerike beskrivelser av oppgjøret.

– Kampen med angrep og motangrep endte uavgjort, het i den korte rapporten fra det nordkoreanske nyhetsbyrået Korean Central News Agency.