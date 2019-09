Johnsen frelste Rosenborg med to perlescoringer

Johnsen fikk sjansen fra start for Rosenborg for første gang etter overgangen Alkmaar etter at både Mike Jensen og David Akintola sonet med karantene. Jensen fikk direkte rødt mot Vålerenga, mens Akintola fikk tre kampers karantene for albuen mot Sam Adekugbe.

Både i oppspillsfasen og i duellspillet viste Johnsen til tider høy klasse. Etter halvspilt omgang sendte han hjemmelaget i ledelsen etter å ha plassert ballen lekkert i lengste hjørne. Da hadde han allerede rukket å få gult kort for en albue – etter bare 15 sekunder.

Sammen med rekkekamerat Samuel Adegbenro gjorde duoen LSKs forsvarsfirer svimle gjennom hele kampen. Nigerianeren sendte hjemmelaget fortjent opp i 2-0 åtte minutter ut i den andre omgangen.

God gjennomkjøring før torsdag

Etter drøye timen satte Johnsen inn sitt andre mål via hanskene til Marko Maric. Skuddet var likevel meget godt plassert og ballen smalt rett i krysset. Daniel Pedersen reduserte like etter.

Flere mål ble det ikke på Lerkendal. Dermed fikk RBK en god gjennomføring før europaligakampen mot LASK Linz i Østerrike. Trønderne ligger nå på 4.-plass i eliteserien med 36 poeng. Opp til serieleder Molde er det sju poeng med en kamp mer spilt.

For Lillestrøm sin del fortsetter marerittrekken på Lerkendal. Gultrøyene har ikke vunnet en eliteseriekamp på Rosenborgs hjemmebane på 14 år. I 2005 vant de 2-1 etter scoringer av Michael Mifsud og Arild Sundgot.

Gult etter 15 sekunder

Johnsen åpnet oppgjøret med gult kort i duell med Joonas Tamm. Tre minutter senere holdt samme mann på å sende hjemmelaget i ledelsen med et skudd fra ti meter, men Marko Maric reddet pent.

Så sendte nysigneringen hjemmelaget i ledelsen med et godt plassert skudd i lengste hjørne.

Drøye minuttet etter var Samuel Adegbenro centimeter unna å sende RBK opp i 2-0. Birger Meling slo lekkert inn og fant nigerianeren som stanget ballen i tverrliggeren og ut.

Like før pause smalt det i andre enden. Thomas Lehne Olsen sendte av en kanonkule av et forsøk fra 18 meter. Også dette forsøket gikk i tverrligger og ut.

Heldig Adegbenro

Åtte minutter ut i den andre omgangen satt den andre for RBK. Adegbenro fyrte fra 14 meter, et skudd som gikk via en uheldig Tamm, via tverrliggeren og i mål.

Så reduserte Daniel Pedersen like etter. Simen Rafn kom rundt på kant og slo inn. Der ventet Pedersen, som hamret ballen mellom beina på André Hansen.

Flere mål ble det ikke for LSK tross et par gigantsjanser helt mot slutten av kampen.