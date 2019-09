Ingen lysning i Solskjærs skademareritt

En lang skadeliste skaper ekstra hodebry for Manchester United-sjefen foran Premier League-møtet på Old Trafford.

Paul Pogba, Aaron Wan-Bissaka, Jesse Lingard, Luke Shaw, Anthony Martial, Diogo Dalot, Eric Bailly og Timothy Fosu-Mensah sliter alle med skader. De fem første tilhører alle Solskjærs foretrukne United-ellever.

– Det har vært travelt i behandlingsrommet, og det er det fortsatt. Vi vet egentlig ikke hvem som blir tilgjengelige. Kanskje Aaron, kanskje Jesse, men jeg kan heller ikke love at de to blir klare, sa Solskjær da han møtte pressen fredag.

Han bekreftet videre at viktige Paul Pogba er helt uaktuell for spill mot Leicester.

– Pogba blir ikke klar, med mindre han har hatt en mirakuløs rehabilitering i løpet av natten. Han er ikke klar til å trene hundre prosent med laget heller, sa United-sjefen.

Tøff oppgave

Nå sikter Solskjær seg i stedet inn mot å ha flere av de skadde profilene tilbake om en uke.

– Vi håper flere kan bli klare mot West Ham neste helg, og Paul (Pogba) og Anthony (Martial) er i den kategorien. Jeg tror de blir klare til den kampen, sa han.

Han er fullt klar over at lørdagens hjemmemøte med et formsterkt Leicester blir en vrien oppgave.

– Leicester er alltid en tøff kamp. De vil gjerne inn blant topp fire, og har gode spillere og en topp manager, sa Solskjær med henvisning til Brendan Rodgers.

Leicester har innledet sesongen friskt og har kun Liverpool og Manchester City foran seg på tabellen. United er tre poeng bak lørdagens motstander.

Møter gamle kjente

For United-midtstopper Harry Maguire blir kampen på Old Trafford et møte med gamle lagkamerater. Engelskmannen ble hentet til United fra Leicester i sommer som verdens dyreste forsvarsspiller.

– Han har vært fantastisk. Han har kommet inn i garderoben, vært en leder og er åpenbart en leder på banen. Jeg er overbevist om at han gleder seg til å spille mot sin gamle klubb, sa Solskjær fredag.

Kristiansunderen tror forsvarsbautaen kan bli kaptein i klubben en dag.

– Han er definitivt en karakter og personlighet som kan være kaptein i en stor klubb. Han er en leder både i form av tilstedeværelse, prestasjoner og oppførsel. Han har mye, sa Solskjær.

Så langt står United med følgende resultatrekke i ligaen denne sesongen: 4-0 mot Chelsea (h), 1-1 mot Wolverhampton (b), 1-2 mot Crystal Palace (h), 1-1 mot Southampton (b).