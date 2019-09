Juventus fikk seieren i ellevill toppkamp

Napoli-stopper Kalidou Koulibaly kommer nok til å ha mareritt om vinnermålet. Laget så ut til å ha berget poeng da han dummet seg ut på et Juventus-frispark i tilleggstiden. Helt upresset og unødvendig satte han fram foten og hamret ballen i krysset. Dermed kunne Juventus juble for seier likevel.

– Dette var ingen positiv forestilling. Vi spilte dårlig i en time. Så hentet vi opp ledelsen og kunne fått et poeng, men det ville ikke endret min oppfatning av prestasjonen. Den var ikke god nok, sa Napoli-trener Carlo Ancelotti.

Hjemmelaget måtte greie seg uten sin trener Maurizio Sarri på benken lørdag. Han er i bedring etter å ha pådratt seg lungebetennelse i sesongoppkjøringen, men var ikke klarert for å lede laget i kampen mot sin tidligere klubb. I stedet så han kampen fra tribunen.

Juventus så likevel ut til å greie seg utmerket. Danilo, som klubben byttet til seg fra Manchester City i sommer, kom på banen da Mattia De Sciglio måtte ut etter et kvarter, og etter bare ett minutt scoret han ledermålet.

Tre minutter senere sto hjemvendte Gonzalo Higuaín et perlemål til 2-0. Han er tilbake i Juventus etter et leieopphold i Chelsea.

Ronaldo-mål

Etter en times spill var det Cristiano Ronaldos tur. Superstjernen scoret sitt første mål for sesongen etter forarbeid fra Douglas Costa, som dermed noterte to assist i kampen.

Alt virket avgjort, men Kostas Manolas ville det annerledes. Han nikket inn det første reduseringsmålet og skapte ny spenning, og bare to minutter senere sørget Hirving Lozano for at ledelsen var nede i ett mål.

Ti minutter før slutt utlignet Giovanni Di Lorenzo etter et frispark, og Napoli så ut til å ha stjålet poeng i Torino. Koulibaly ødela alt på overtid, og dermed er Juventus på tabelltopp med full poengpott etter to kamper.

Napoli vant en sjumålsthriller i åpningshelgen, tapte en nå og står med 7-7 i målscore etter to kamper.

Milan byttet og vant

Tidligere lørdag vant Milan 1-0 over Brescia takket være en tidlig scoring av Hakan Çalhanoglu.

Trener Marco Giampaolo gjorde en rekke endringer i laget etter det flaue 0-1-tapet for Udinese i serieåpningen, der Milan ikke hadde en avslutning mellom stengene. Milan var klart beste lørdag og kunne vunnet mye mer. Mario Balotelli soner karantene og kunne ikke spille for Brescia.