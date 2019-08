Kritikk mot Solskjær etter Pogbas straffemiss

Solskjær forsvarte Pogba etter at franskmannen så ut til å overtale Marcus Rashford til å la ham ta straffesparket. Rashford scoret på straffe i serieåpningen, men lot Pogba skyte mandag. Wolves-keeper Rui Patrício reddet, og dermed har Pogba misset fire straffespark på et drøyt år.

– Begge har status som straffeskyttere, og det er opp til dem der og da hvem som skal ta den. Jeg liker det når spillere har selvtillit og føler «dette greier jeg». Paul har scoret mange straffespark for oss, sa Solskjær.

– Normalt skulle straffesparket gitt oss to ekstra poeng, men denne gang gjorde keeperen en god redning.

Ifølge Neville burde det ikke vært opp til spillerne. Han mener Solskjær skulle bestemt.

– Avgjørelsen burde vært tatt i garderoben. Dette var flaut. Det er en Manchester United-straffe, ingen tombola. Det er ikke femåringer som spiller i skolegården, sa han til Sky Sport, der han er ekspertkommentator.

– Rashford scoret forrige uke, og han burde tatt straffen. Men det var ingen leder utpå der. Det var noe som ikke stemte.

«Svak ledelse»

Neville var langt fra alene om å kritisere Solskjær. Tidligere stjernespiss Chris Sutton var enda skarpere og kalte det «svak ledelse».

– Det er managerens jobb å bestemme hvem som skal ta straffespark. Det var et veldig avgjørende øyeblikk, og manageren kan ikke si «jeg lar det være opp til spillerne». Jeg liker Ole, men det var svak ledelse, sa han til BBC.

– Noe slikt ville ikke skjedd under Alex Ferguson.

Straffemissen skjedde i det 68. minutt på stillingen 1-1.

Rashford fortalte at Pogba sa til ham at han hadde lyst til å ta straffesparket, og at det var greit for ham.

Dårlig statistikk

– Paul hadde lyst til å ta den, så enkelt er det. Alle kan misse et straffespark. Han har scoret utallige straffer for oss, så da er det normalt at det kommer en miss, sa Rashford.

– Jeg tok straffe forrige uke, og da var det problemfritt at han fikk skyte denne gangen. Det var synd at han ikke scoret, men det er ikke hans skyld. Vi er et lag, og vi ser fram til neste kamp.

Ifølge Sky Sport har Pogba tatt 11 straffespark for Manchester United i Premier League og scoret på sju av dem. 36 prosent er den sjuende laveste uttelling blant spillere som har tatt minst 10 straffespark i den engelske eliteserien.

De eneste med lavere uttelling er Juan Pablo Angel (50), Riyad Mahrez (42), Steed Malbranque (40), Dwight Yorke (40) og Kevin Phillips (39).

Rashford har scoret på fire av fire straffespark.