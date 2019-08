Liverpool-legende debuterer som trener i Australia

Mest kjent for sine over 300 kamper og 171 mål for Liverpool i årene 1993 til 2002, får Fowler trolig gå mer i fred på gata i Australia. Men også der begynner mediene å skrive om hvem det egentlig er som skal stå på sidelinjen i det som er en ganske liten idrett «down under».

Han var med på å vinne FA-cup, UEFA-cup og europeisk supercup. Nå venter nye utfordringer, og onsdag møter Brisbane Roar Sydney FC i cupen på Leichhardt Oval i trenerdebuten i Australia.

– Vi vet hvor viktig dette er. Det er en stor, stor kamp for gutta og særlig for meg, jeg kan ikke vente, jeg kan virkelig ikke vente, sier Fowler til Sydney Morning Herald.

– Jeg har vært skikkelig spent en god stund nå, legger han til.

I tillegg til Liverpool var Fowler innom sju andre klubber, og på slutten av karrieren spilte han to sesonger i Australia. Da tapte han for øvrig 2–3 sist gang han møtte Sydney-laget som spiller for North Queensland Fury i 2009. Litt å hevne der, altså.

Før han overtar i Brisbane kan klubben der se tilbake på en fryktelig sesong, så legenden påpeker at laget hans går på banen med ingenting å tape.