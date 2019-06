Real Madrid avviste Ødegaard-salg

Dermed er en utlånsavtale det mest sannsynlige. Det bekrefter den tyske storklubbens sportsdirektør Simon Rolfes overfor storavisen Bild.

– Det synes klart at Real Madrid ikke vil selge spilleren, sier han.

Rolfes er videre klar på at man nå er innstilt på å sikre seg en låneavtale med den norske fotballprofilen.

– Utlån kan være fornuftig med hensyn til å være fleksibel i overgangsmarkedet, sier sportsdirektør Rolfes.

Permanent løsning

Ødegaard har kontrakt med Real Madrid fram til sommeren 2021. Mye tyder imidlertid på at 20-åringen heller ikke til høsten vil spille for den spanske hovedstadsklubben.

Et nytt utlån synes å være mest aktuelt, og den siste tiden har Ødegaard og hans støttespillere vært på besøk både i Bayer Leverkusen og i spanske Real Sociedad.

20-åringen har selv gitt uttrykk for at han fortrekker et salg eller en flerårig låneavtale. Begge deler vil være en mer permanent løsning enn den han har hatt de siste sesongene.

I tillegg har han vært klar på at en løsning må være på plass så tidlig som mulig.

Stor interesse

I Bayer Leverkusen er interessen for nordmannen åpenbart stor. Storavisen Bild har også intervjuet Arne Larsen Økland, som selv spilte for den tyske klubben i perioden 1980 til 1983.

– Jeg håper Martin bestemmer seg for Leverkusen, og kan bare anbefale ham å gå til klubben, sier han.

I Leverkusen ser man på Ødegaard som en erstatter for Julian Brandt. Han gikk nylig til bundesligakollega Borussia Dortmund.