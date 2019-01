Stjernen nyter å være på medgangsbølgen

Det meste går på skinner for Andreas Stjernen i innledningen av hoppuka. 30-åringen ser det ikke som umulig å slå dunderfavoritten Ryoyu Kobayashi.

Japaneren, som har dominert hoppsporten så langt denne vinteren, hoppet fire og en halv meter lenger enn nærmeste konkurrent i mandagens kvalifisering i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen. Et svakt nedslag bidro til at polske Dawid Kubacki snek seg foran på resultatlista.

Stjernen ble nummer fem i kvalifiseringen, 4,6 poeng bak Kubacki. Sammenlagt er trønderen 4,3 poeng bak ledende Kobayashi etter søndagens åpningsrenn i Oberstdorf. Det tror 30-åringen det er mulig å gjøre noe med i dagene som kommer.

– Ja, det tror jeg. Han (Kobayashi) hopper ikke altfor mye lenger enn oss, og jeg kjenner at jeg har litt å gå på, så det er mulig, sier han til NTB.

Landslagssjef Alexander Stöckl ser heller ingen grunn til å gi opp drømmen om den første norske sammenlagtseieren i hoppuka under hans ledelse. Østerrikeren peker på at ting kan snu fort.

– Det har vi sett før. Men for øyeblikket er Kobayashi vanskelig å slå. Det må jeg ærlig innrømme, sier han.

I flytsonen

Forutsetningen for å holde liv i sammenlagtsjansene er å unngå feilskjær i tirsdagens tradisjonsrike nyttårshopprenn. Blir avstanden opp til teten for stor foran de to siste rennene, blir oppgaven for vanskelig.

– Kanskje er ikke mer enn 15 poeng greit, maks 20. Men dette er jo hoppuka. Alt kan skje. Kobayashi hopper bra på ski, men sliter litt med landingen. Hvis han faller, er det 20 poeng med en gang, sier den norske landslagssjefen.

Stjernens kvalifiseringshopp på 135 meter var ingen fulltreffer. Det var både hovedpersonen og Stöckl klare på i etterkant. Positivt var det også at Norges fremste sammenlagthåp hevet seg fra 129,5 og 128,5 meter i treningsomgangene.

– Det er godt å kjenne at man blir bedre når det blir litt trykk rundt, fastslo Stjernen, som ikke legger skjul på at han flyter på en medgangsbølge.

– Ja, jeg merker jo at jeg er i en annen flyt enn jeg var i før jul. Man blir jo mer selvsikker for hvert hopp man tar. Det er godt å kjenne på, sier han.

Avskriver ikke Johansson

Stöckl vil samtidig ikke henge Norges sammenlagtmuligheter på Andreas Stjernen alene foran nyttårshopprennet. Robert Johansson er sjuendemann i sammendraget og ble nummer 12 i kvalifiseringen mandag etter et hopp på 130,5 meter.

– Stjernen er den som er nærmest for øyeblikket, men Robert viste et veldig godt første treningshopp (131 meter), før han ikke var så bra i kvalifiseringen. Jeg tror nok at han har like store muligheter. Hvis han treffer hundre prosent, er han med i toppen, sier landslagssjefen.

Mandag kveld var det norske laget samlet til nyttårsmiddag på Mercure Hotel i Garmisch-Partenkirchen. Landslagssjef Stöckl ga grønt lys til å la feiringen strekke seg til etter midnatt, men da var det også slutt.

– Vi ønsker hverandre godt nytt år, og så går gutta og legger seg. De er proffe, så jeg trenger ikke gå og sjekke at de gjør det, smilte østerrikeren.

Tirsdag klokken 14 er det rennstart i Garmisch-Partenkirchen, med alle sju nordmenn i aksjon.

