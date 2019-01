Sundby nekter å gi opp

Martin Johnsrud Sundby (34) er havnet i bakleksa etter de to første etappene av Tour de Ski, men det er ikke snakk om å gi opp.

Før tirsdagens sprintetappe er veteranen på 14.-plass med 1.13,7 minutter opp til ledende Aleksandr Bolsjunov. Bak de aller beste er det tett om plassene.

Sundby gikk ikke videre fra prologen i sprinten på åpningsdagen.

Søndag måtte han nøye seg med 10.-plass, og det var et stykke unna forventningene.

– Jeg hadde forventet et mye bedre resultat, og jeg klarer ikke å levere. Det er alltid skuffende. Det er alltid kjedelig å måtte oppsummere dårlige skirenn, og det må jeg dessverre gjøre i dag. Det er altfor mange sekunder som forsvinner, og det blir skjebnesvangert i en sånn tour, sa Sundby etter søndagens løp.

Ny sprint

I likhet med de øvrige løperne var Sundby ute på en lett treningstur i Toblach mandag.

Han kan få en ny tøff sprintdag i Val Müstair tirsdag.

– Vi har en jobb å gjøre. Jeg gleder meg ikke til sprinten i Val Müstair, men vi får ta nye tak etter det igjen og se hvor vi havner.

– Avskriver du dine egne seierssjanser i sammendraget?

– Jeg skal ikke avskrive noe som helst. Det eneste jeg kan trøste meg med er at jeg har karer som Dario Cologna og Alex Harvey rundt meg i sammendraget. Vi får ta en distanse om gangen. Vi kan ikke begynne å oppsummere ennå. Det er det som er kunsten her. Vi får vente litt med oppsummering. For min del er det bare å be om masse, masse snø på jaktstarten i Oberstdorf. Da kan vi håpe at ting ser annerledes ut etter det.

Gir ikke opp

– Det er ikke snakk om å gi opp?

– Jeg gir aldri opp. Det kan man ikke gjøre før eventuelt nest siste dag.

Martin Johnsrud Sundby vant Tour de Ski sammenlagt både i 2014 og 2016. Han vant også i 2015, men ble senere disket slik at Petter Northug rykket opp fra 2.- til 1.-plass i sammendraget.