Napoli-spiller Kalidou Koulibaly (til h.) ble utsatt for tribunerasisme i bortekampen mot Inter i romjula. Nå er en Inter-supporterleder pågrepet og siktet for drap etter at en Napoli-tilhenger døde i sammenstøt utenfor stadion. Foto: Luca Bruno, AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix