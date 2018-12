Pogba herjet videre da United banket Bournemouth

Midtbanestjernen Paul Pogba viser seg fra sin beste side under Ole Gunnar Solskjær. Søndag var han igjen sentral da Manchester United slo Bournemouth 4-1.

Franskmannen scoret både 1-0- og 2-0-målet i rødtrøyenes oppskriftsmessige seier på hjemmebane. Med det har Pogba notert seg for pene sju målpoeng (fire mål/tre assists) på tre kamper siden Solskjær kom inn som midlertidig manager.

Nordmannen har all grunn til å smile over fasiten på tre kamper: 5-1 over Cardiff, 3-1 over Huddersfield og nå 4-1 over Bournemouth.

Minuset er at United nok en gang slapp inn mål. Storklubben har bare holdt nullen i to av 20 kamper i Premier League-denne sesongen.

– Vi ønsket også å holde nullen, men det får vi sørge for neste gang, sa Solskjær etter Huddersfield-kampen sist.

Strålende angrepsfotball

Søndagens baklengsmål var av det billige slaget og kom ved Nathan Aké like før hvilen. United ledet komfortabelt 3-0 og kunne kontrollert inn til pause, men ble straffet da de ikke klarte å klarere et hjørnespark. Aké var høyest i feltet og stanget inn David Brooks' innlegg og skapte ny spenning i kampen.

Offensivt fungerte det imidlertid strålende for United. Fire minutter var spilt da Marcus Rashford serverte Old Trafford-publikummet et vakkert dribleraid på høyrekanten. Etter å ha rundlurt et par Bournemouth-forsvarere spilte han ballen til Pogba, som enkelt satte inn 1-0-målet.

I det 33. minuttet doblet samme mann ledelsen med en kraftheading. Innlegget fra Ander Herrera var godt, Bournemouths markeringsjobb tilsvarende dårlig, og Pogba stanget inn 2-0.

Det ble omsider Rashfords tur til å score i det 45. minuttet. Anthony Martial fikk en lekker pasning fra Nemanja Matic og parkerte Bournemouth-forsvaret før han slo inn mot Pogba og Rashford i boksen. Sistnevnte skled inn 3-0-målet.

Lukaku glimtet til

Med spillet United har vist de siste ni dagene skal det bli vanskelig for stjerneangriperne Romelu Lukaku og Alexis Sánchez å spille seg inn i Solskjærs førsteellever.

Lukaku skulle imidlertid takke for sjansen umiddelbart etter å ha blitt byttet inn i det 70. minuttet søndag. Han erstattet Rashford, og to minutter senere ble han frispilt av Pogba og vippet ballen over Asmir Begovic til 4-1.

Seieren gjør at United er bare tre poeng bak 5.-plasserte Arsenal. Samtidig er det stadig åtte poeng å ta igjen på Chelsea, som ligger på den viktige 4.-plassen som gir mesterligaspill neste sesong.

Drøyt ti minutter før slutt ble Eric Bailly sendt i dusjen for en stygg takling på Ryan Fraser. Det røde kortet gjør at Solskjær må klare seg uten ivorianeren de neste tre kampene.