Lorentzen sprintet til nok et NM-gull

Håvard Lorentzen innfridde favorittstempelet og tok sitt sjette NM-gull i skøytesprint på Gol søndag.

OL-mesteren fra sist vinter vant samtlige fire løp (2 x 500 og 2 x 1000 meter) i NM og var dermed utilnærmelig. Lorentzen vant for tredje år på rad, og han har også NM-titler fra 2015, 2014 og 2012 i premieskapet.

Sølvet gikk til Henrik Fagerli Rukke fra Hol, mens Falken-løper Bjørn Magnussen tok bronsemedaljen i sprint-NM.

Også Lorentzens samboer Hege Bøkko kunne juble over et like overlegent NM-gull. Hol-løperen vant samtlige av kvinnenes distanser og innkasserte karrierens femte tittel i sprint-NM.

Anne Gulbrandsen fra Eidsvoll tok sølvet foran Martine Ripsrud fra Stange.

