Bjørndalen ble hyllet inn på pallen i tysk showrenn

Ole Einar Bjørndalen er fortsatt svært populær i Tyskland. Den pensjonerte skiskytterlegenden tok tredjeplassen i lørdagens showrenn i Gelsenkirchen.

I «comebacket» gikk han mixedkonkurransen sammen med sin kone Darja Domratsjeva. Det gjorde han foran hele 41.412 tilskuere på fotballklubben Schalkes arena.

Showrennet var delt i to deler. Bjørndalen og Domratsjeva tok også tredjeplassen på fellesstarten tidligere på kvelden. Under jaktstarten lå de an til å bli nummer fire, men Benedikt Doll ventet og lot Bjørndalen ta den siste pallplassen.

De krysset målstreken hånd i hånd. Det var en populær gest blant det tyske skiskytterpublikummet. Bjørndalen har gjennom en lang karriere bygget opp en svær fanskare i Tyskland.

– Dette er ikke til å tro. Fantastisk, sa Bjørndalen, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

– Det var en veldig fin gest. Det er imponerende at han gjør det på hjemmebane. Tusen takk, sa han videre til NRK om gesten til Doll.

Bjørndalen la opp etter forrige sesong. Han kan se tilbake på eventyrlig karriere over to tiår. Skiskytterlegenden tok 13 OL-medaljer, 45 VM-medaljer og 95 verdenscupseirer.

Det var italienerne Dorothea Wierer og Lukas Hofer som vant den 17. utgaven av World Team Challenge lørdag.