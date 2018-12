Overlegen Klæbo vant i Tour de Ski-åpningen

Johannes Høsflot Klæbo parkerte konkurrentene og vant sprinten som åpnet Tour de Ski lørdag.

Trønderen vant foran franskmennene Richard Jouve og Lucas Chanavat. Han skaffet seg en luke opp siste motbakke, og dermed maktet ikke utfordrerne å ta ham igjen.

Seieren var Klæbos andre i verdenscupen så langt i sesongen.

– Det var artig i finalen, der følte jeg meg pigg. Men det er et vanskelig løp. Det er så mange nedoverbakker og så tett at det blir veldig rotete. Det var så vidt jeg tok meg videre fra semifinalen, men det holdt heldigvis, sa Klæbo til NRK.

– Dette viser at formen er bra, og at jeg er der jeg ønsker å være, la han til.

Nesten for Skar og Iversen

Sindre Bjørnestad Skar ble nummer fire og Emil Iversen nummer fem, mens russeren Aleksandr Bolsjunov endte sist i finalen.

– Jeg tok meg videre på tid, så jeg skal være fornøyd med dagen. Kroppen kjennes bra, sa Skar.

– Jeg er den tregeste som har gått finale her noen gang, sa Iversen og la til at han mente at Toblach-løypa er av det korteste slaget.

Det så en stund ille ut for nordmennene i det første semifinaleheatet, men Klæbo tok seg til finale med 2.-plass. Samtidig ble Eirik Brandsdal og Finn Hågen Krogh slått ut.

I den andre semifinalen gikk Skar og Iversen videre på tid.