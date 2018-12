Danmarks superstjerne skal bli far, kan forlate VM-troppen

Håndballstjernen Mikkel Hansen skal bli far for første gang. Han håper fødselen skjer før Danmark VM-åpner mot Chile 10. januar.

Hansen, som til daglig spiller med Norges storstjerne Sander Sagosen i Paris Saint-Germain, er nå på oppkjøringsleir med Danmark i Herning.

Hans kjæreste har termin før første VM-kamp, og paret venter spent. Skjer det noe på hjemmebane, forlater Hansen resten av troppen umiddelbart.

– Det betyr jo mye, det er det ingen tvil om. Første gang du blir forelder er det jo riktig stort. Så skjer det noe, er ikke jeg her lenger. Da stikker jeg til København, sier Hansen til danske TV 2.

For det danske laget vil det være gunstig at Hansen blir far før håndball-VM, slik at han rekker å være med på hele mesterskapet.

– Det er ikke så mye jeg kan gjøre. Skjer det før VM starter, blir jeg selvfølgelig glad. Skjer det etter, må vi bare ta det som det kommer. Det er ikke så mye å gjøre, vi gleder oss egentlig bare, sier han.

VM spilles i Danmark og Tyskland fra 10. til 27. januar. Norge er i samme gruppe som danskene og åpner mot Tunisia 11. januar.

(©NTB)