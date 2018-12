Hoppguttas råd til debutanten: – Nyt det!

Robin Pedersen er klar for hoppukedebut 31 år etter at pappa Trond Jøran deltok for siste gang. Med seg får han gode råd fra lagkameratene.

22-åringen fra Mo i Rana sikret seg karrierens første hoppukebillett med sterk hopping i kontinentalcupen før jul. De to seirene finske Ruka sikret Norge en ekstra kvoteplass, og den fikk tradisjonen tro Pedersen selv. Pappa Trond Jøran Pedersen har også et knippe hoppuke-deltakelser bak seg. Den siste av dem i 1987/88-sesongen. Nå er en ny generasjon Pedersen på vei inn i den prestisjefylte hoppturneringen. Lagkameratene ber 22-åringen tenke minst mulig på resultat. – Det rådet jeg fikk da jeg var førstereis, var bare å nyte det og være til stede. Jeg tror det er det viktigste. Det gjelder å ta til seg det som er av inntrykk. Det går virkelig an å kose seg i hoppuka når man er der første gangen, sier Johann André Forfang til NTB. – Skal du dit og vinne hoppuka på første forsøk, blir det tøft. Men klarer Robin å nyte det som er av inntrykk, tror jeg det kan bli morsomt, tilføyer han. Hardtarbeidende Forfang er i likhet med hoppukedebutanten bosatt i Trondheim. Der har de fulgt hverandre i mange år. – Jeg unner Robin dette. Han er veldig hardtarbeidende, og er en jeg trener sammen med i Trondheim i det daglige. Det er artig når kompiser lykkes, smiler Forfang. Andreas Stjernen tilhører også «trondheimsfilialen» i norsk hoppsport. Også han gleder seg stort over at Pedersen nå får realisert en guttedrøm. – Robin er en kar jeg har trent med daglig i flere år, så det er både veldig hyggelig og fortjent. Han har stått på veldig bra så lenge jeg har kjent han, sier Stjernen. – I tillegg er det en kar som ligner veldig på meg selv fysisk sett, så det er artig at det kommer flere lange folk inn, tilføyer han med et smil. – Har du sett tegn på trening i høst som tilsa at hoppuke-sjansen kunne komme? – Ja, men han har kanskje tatt et overraskende bra steg på starten av vinteren ut fra det som skjedde i sommer. Det er desto hyggeligere. Forhåpentligvis kan vi dra hverandre oppover på resultatlistene, sier Stjernen. Mange inntrykk Robin Pedersen kommer til hoppukedebuten med minimalt med verdenscuperfaring. Kun to renn er fasiten så langt. Forrige sesong fikk han sjansen i Holmenkollen (38.-plass), og to dager senere ble merittlista påplusset en 42.-plass fra Lillehammer. Landslagssjef Alexander Stöckl ber Stålkameratene-hopperen om se på opplevelsen som læring. – Det gjelder å ta med seg alt som skjer. Rett og slett samle erfaring. Det er det viktigste. Han skal selvsagt prøve å fokusere på hoppingen, men samtidig også være nysgjerrig og ta inn hele opplevelsen, sier østerrikeren. – Det er lett å bli overveldet av hoppukesirkuset? – Ja, det blir mye inntrykk, og det er en oppgave for oss i støtteapparatet å hjelpe utøverne som er med for første gang med den situasjonen. Det er samtidig ikke alltid så lett, for vi skal være opptatt av alle de sju løperne, og selvfølgelig mest av at én av dem skal vinne, smiler Stöckl. Første smak av hoppuka får Robin Pedersen lørdag. Da er det kvalifisering i Oberstdorf.