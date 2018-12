Carlsen utenfor VM-pallen etter finalepartiet

Magnus Carlsen måtte slå Hikaru Nakamura for å kunne vinne hurtigsjakk-VM, men spilte remis og endte utenfor pallen på grunn av den dårlige mesterskapsåpningen.

Russiske Danijl Dubov toppet turneringen med 10,5 poeng idet et parti gjensto, mens Carlsen var en av flere spillere med 10 poeng.

Da Dubov spilte remis i sitt siste parti mot Shakhriyar Mamedyarov, kunne Carlsen utligne med seier mot Hikaru Nakamura.

Nordmannen hadde svarte brikker og måtte kjempe for å få et overtak, men amerikaneren forsvarte seg til remis og bronsemedalje.

Dubov ble verdensmester, mens Mamedyarov tok sølvet.

Felt av dårlig åpning

Carlsen hadde lik poengsum som Nakamura og Mamedyarov, men endte bak fordi han åpnet med flere tap mot lavere rangerte spillere på åpningsdagen.

– Det er vanskelig å vinne når man begynner med null av to. Jeg hadde trengt et halvt poeng i et av partiene i dag, men jeg var ikke i nærheten i dag. Jeg kan ikke være veldig skuffet, egentlig, men jeg samler ikke på femteplass, sier Carlsen til NRK.

– Det positive er at jeg spilte bedre i løpet av turneringen, men det er alltid skuffende å glippe en medalje, legger han til.

Nordmannen ble nummer fem.

Carlsens landsmenn Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen ble henholdsvis nummer 73 og 142.

Dobbel remis

Den norske verdensmesteren i langsjakk hadde vunnet sju partier og tapt tre på VMs to første dager. Fredag møtte han tøff motstand i Dubov og Anand.

I det første partiet spilte Carlsen med svart mot Dubov, og de ble enige om remis etter 26 trekk. Carlsen oppga til NRK etter partiet at han var ganske fornøyd med et halvt poeng.

Mot Anand håpet Carlsen å dra fordel av hvite brikker, men ingen av spillerne klarte å skaffe seg et klart overtak. Etter 44 trekk endte partiet i remis, og Carlsen står dermed med 8 av 12 mulige poeng.

Carlsen fikk tidlig en klar tidsfordel med svarte brikker mot russeren Grigorij Oparin i fredagens tredje parti. Motstanderen prøvde febrilsk å finne en vei til remis, men måtte gi opp etter 41 trekk.

I det nest siste partiet møtte Carlsen Dmitrij Andrejkin med hvite brikker. Nordmannen vant etter et solid sluttspill.

Jakter hattrick

Dagen etter at en verdensmester i hurtigsjakk kåres, går mesterskapet i St. Petersburg rett over til lynsjakk. Da spilles først tolv runder, mens de siste ni går søndag.

Carlsen er regjerende verdensmester i klassisk sjakk og lynsjakk. I 2015 forsvarte han tittelen i hurtigsjakk, men har siden da ikke vunnet den disiplinen.

I 2014 ble Carlsen verdensmester i alle tre sjakkdisiplinene. Han jakter dermed sjakk-trippelen for annen gang i karrieren.