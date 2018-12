Murray glad for at han ikke la opp

Tidligere verdensener Andy Murray angrer ikke på at han kjempet seg gjennom et langt skadeavbrekk og holdt liv i tenniskarrieren.

Skotten har vært ute i elleve måneder med en hofteskade, men er mandag klar til å gjøre comeback i sesongåpningen i australske Brisbane. Han starter turneringen rangert så langt nede som nummer 256 i verden.

Det var aldri aktuelt for Murray å legge opp som følge av skadeproblemene.

– Du ønsker å slutte på dine egne vilkår. Hvis jeg hadde lagt opp for seks måneder siden, ville jeg ha angret på det. Jeg skylder meg selv å gjøre alt for å komme tilbake til et nivå jeg er fornøyd med, sier Murray.

31-åringen, som står med tre Grand Slam-titler, innrømmer at hoften fortsatt er plagsom.

– Jeg har fortsatt litt smerter, men jeg har det bedre nå enn for noen måneder siden.

Brisbane-turneringen byr også på stjerner som verdenstoer Rafael Nadal, Kei Nishikori og tittelforsvarer Nick Kyrgios.

