Tande om stjerneskuddet: – Fantastisk posisjon å være i

Japanske Ryoyu Kobayashi kommer til hoppuka med et kolossalt press på sine unge skuldre. De norske skulle likevel mer enn gjerne vært i 22-åringens sko.

Hoppsirkusets nye japanske stjerneskudd hadde aldri vært på pallen i verdenscupen før inneværende sesong. I høst har han knapt vært utenfor. Fire seirer og ytterligere to pallplasser på sju renn sier det meste om hvem som dominerer hoppsporten ved inngangen til den tysk-østerrikske hoppuka.

I verdenscupen sammenlagt har Kobayashi allerede mer enn 100 poengs forsprang til nærmeste konkurrent. Det gjør naturlig nok at de fleste peker på den litt uerfarne 22-åringen som kjempefavoritt til å vinne hoppuka.

Den slags favorittstempel er ingen spøk å bære, men de norske hopperne skulle likevel gjerne vært i Kobayashis situasjon.

– Absolutt. Hadde jeg hoppet sånn Ryoyu gjør nå, skulle jeg kost meg med favorittstempelet, og det tror jeg han gjør også, sier Johann André Forfang til NTB.

– Det ser ut som en lek for han om dagen. Han bare flyr uansett. Jeg tror han tar imot det favorittstempelet med åpne armer, tilføyer han.

Drømmesituasjon

Daniel-André Tande har slitt i innledningen på sesongen. Han innrømmer at han glatt ville byttet utgangspunkt med Kobayashi.

– Ja, jeg skulle gjerne vært i den posisjonen. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg fikk en liten smakebit av det i hoppuka for to år siden, og det passet veldig meg bra. Jeg trigges av sånne situasjoner. Så lenge man ikke bruker energien på feil steder, er det en fantastisk situasjon å være i, smiler lysluggen.

Anders Fannemel mener hoppukefavoritten har satt seg selv i en drømmesituasjon.

– Jeg skulle helst vært i hans sko. Det håper jeg alle sier. Det er noe med den flytsonen i skihopping. Hvis du gjør et helt OK skihopp, som jeg tipper han sikkert føler av og til, er han uansett helt i toppen. Og når han virkelig treffer, hopper han fra oss med flere titalls poeng. Det er en drømmesituasjon for en skihopper, sier Hornindal-gutten.

Andreas Stjernen er også krystallklar på at det er grunn til å være litt misunnelig på den formsterke japaneren.

– Ja, selvfølgelig. Det å gå inn i hoppuka som den beste hopperen, er alltid den beste posisjonen, selv om jeg ikke har vært i den før. Han har en veldig trygghet i at han hopper godt på ski, sier trønderen til NTB.

Mental styrke

For å finne den forrige hoppukevinneren fra Japan må vi helt tilbake til 1997/98-sesongen. Da sto Kazuyoshi Funaki igjen som den store seierherren etter avslutningsrennet i Bischofshofen.

De norske tror 22 år unge Kobayashi kan gå i fotsporene til sin inntil videre langt mer kjente landsmann.

– Han har vært ekstremt god før jul. Hoppingen hans er rett og slett ganske rå, så jeg tror han blir vanskelig å slå, sier Fannemel og trekker en parallell til egne erfaringer:

– Jeg ledet også verdenscupen et år da jeg kom til hoppuka, men hadde noen dårlige prestasjoner i det siste rennet før hoppuka i Engelberg som gjorde meg usikker. Kobayashi herjet imidlertid med oss i Engelberg, så det blir spennende å se hva han gjør, sier 27-åringen.

Tande er imponert over den mentale styrken verdenscuplederen har vist i sesonginnledningen.

– Det er mange som forventer at han skal stikke av med hele kaka, og så langt i vinter har det sett ut til at han takler presset veldig bra. Du skal ikke se bort fra at han takler det i hoppuka også, men igjen er det en helt ny situasjon for ham å være i. Han har aldri vært en skihopper man har tenkt på i denne sammenhengen tidligere, sier Tande og tilføyer:

– Det er det som er interessant med skihopping. Du kan komme fra 24.-plass sammenlagt i verdenscupen forrige sesong til å lede verdenscupen inn i hoppuka i den neste.

Lørdag er det kvalifisering til åpningsrennet i Oberstdorf. Den markerer starten på den 67. utgaven av den tysk-østerrikske hoppuka.

