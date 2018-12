Emery mener Liverpool kan kopiere Wengers «uovervinnelige»

Liverpools triumfferd i Premier League sender tankene tilbake til det uslåelige Arsenal-mannskapet som tok tittelen i 2004.

Da spilte Arsène Wengers lag en hel ligasesong uten å tape. 26 seirer og 12 uavgjorte ga seriegull med elleve poengs margin til toer Chelsea. Totalt gikk Arsenal ubeseiret i 49 strake PL-kamper mellom mai 2003 og oktober 2004.

Kan Jürgen Klopps Liverpool-mannskap gjøre den samme bragden og gå gjennom hele ligasesongen uten tap? Ja, mener Arsenal-manager Unai Emery, som tar turen til fryktede Anfield lørdag.

– De gjør det for øyeblikket, og de kan klare det, svarer Emery på spørsmål om Liverpool kan kopiere «De uovervinnelige» fra 2003/04-sesongen.

– Vi møtte Liverpool for tre sesonger siden med Sevilla i finalen i europaligaen. Jeg ser på denne framgangen, og de er et veldig godt eksempel på hvordan det skal gjøres, fortsetter Arsenal-sjefen.

Sesongens tøffeste?

Lørdag skal han riktig nok forsøke å stoppe Liverpools rekke med ubeseirede kamper. Det blir ikke enkelt. Merseyside-laget har vunnet 16 kamper og spilt tre uavgjorte, og de topper Premier League seks poeng foran toer Tottenham.

– Liverpools framgang er et eksempel til etterfølgelse for oss. Men vi må stille veldig, veldig tøffe krav til oss selv om vi skal ta et steg raskt. Samtidig må vi være tålmodige, sier Emery.

Onsdag avga Arsenal poeng på bortebane mot Brighton (1-1). London-laget spiller tidvis gnistrende offensiv fotball, men de defensive svakhetene ble avslørt nok en gang i den kampen.

– Feil skyldes ikke bare én spiller, to spillere eller tre spillere, men kanskje også ideene våre. For øyeblikket, etter halvspilt sesong, er vi fornøyde med 38 poeng. Vi trenger flere, men det er ikke ille slik situasjonen er nå, mener spanjolen.

Skadetrøbbel

Han erkjenner at Arsenal må bli bedre bakover for å kjempe i toppen av den engelske ligaen.

– Vi må bli bedre defensivt, for vi scorer mange mål. Og inntil onsdag var vi nummer to på scoringstabellen. Vi må bli bedre i defensive situasjoner og slippe til færre mål og færre sjanser. I det siste har vi også hatt mange skader på forsvarsspillere.

Situasjonen ser ikke veldig mye lysere ut før møtet med Liverpools angrepsstjerner. Shkodran Mustafi og Nacho Monreal kjemper for å rekke kampen, mens Héctor Bellerín og Konstantinos Mavropanos definitivt er ute. I tillegg er deres forsvarskollega Rob Holding langtidsskadd.

Liverpool har ingen nye skader siden sist. James Milner kan rekke lørdagens kamp.

