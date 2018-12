Forfang venter på å knekke hoppuke-koden

Johann André Forfang har til gode å treffe 100 prosent med hoppuke-resepten. Det er han ikke alene om.

Stabilitet gjennom fire renn, uten et eneste hvile- eller feilskjær, er nær sagt en forutsetning for å gå til topps i den tysk-østerrikske hoppuka. Av de sju hopperne som kommende lørdag starter jakten på å bli den første norske vinneren siden Anders Jacobsen i 2006/07-sesongen, er Daniel-André Tande den som har vært nærmest å knekke hoppuke-koden.

For to sesonger siden fikk han seierssjansene ødelagt av en sjelden utstyrsfeil under avslutningsrennet i Bischofshofen. Tande ledet da hoppuka, men ble til slutt nummer tre. I fjorårets utgave av turneringen fikk Anders Fannemel samme plassering etter at heller ikke han klarte å vise topp stabilitet gjennom fire renn.

Til årets hoppuke kommer Johann André Forfang med de sterkeste verdenscupresultatene av de norske. Tromsø-hopperen har blant annet en seier fra russiske Nizjnij Tagil. I hoppuke-sammenheng inneholder merittlista en sjette- og niendeplass sammenlagt.

– Jeg har ofte vært god i enkeltrenn og kvalifiseringer, så jeg har følt på det å hoppe godt og langt i hoppuka, men ikke å gjøre det i hopp etter hopp etter hopp, sier 23-åringen til NTB.

Veldig spesielt

Han viser til at det ofte er erfarne utøvere med mange hoppuker bak seg som vinner den prestisjefylte konkurransen. Nøkkelen til å knekke den siste lille biten av hoppuke-koden ligger i erfaring som bygges opp over mange år, tror Forfang.

– Jeg tror det er veldig positivt å ha vært med mange ganger og kjent på de følelsene man får i hoppuka, for det er veldig spesielt, sier han.

Det å skulle vinne hoppuka handler om mye mer enn bare sportslig toppform og å mestre vær og vind i de fire bakkene.

– Når du har nivået inne og kan vinne renn og være med å kjempe helt der oppe, handler det til sjuende og sist om hvordan du takler kjøret med ei uke med hopping i ulike bakker, der du har ei sammenlagtliste å forholde deg til og der mediene snakker til deg etter hver konkurranse og skal evaluere hoppingen din. Det blir noe annet enn vanlig verdenscup, og derfor er det veldig spesielt, sier Forfang.

Alexander Stöckl skriver under på at toppform langt fra gir noen garanti for hoppukeseier. Landslagssjefens mener det å knekke hoppuke-koden favner bredt.

– Det handler om det mentale, organisering, logistikk og søvnrutiner. Det er egentlig alt som skjer fra vi reiser til den siste hopperen har kjørt ut på sletta i Bischofshofen. Alt påvirker alt, sier østerrikeren.

Raw Air-erfaring

Johann André Forfang reiser til årets turnering med selvtillit i bagasjen. Han er nummer fem i verdenscupen sammenlagt og har for lengst dokumentert form i vinter.

– Jeg vet at toppnivået mitt er veldig bra, og da gjelder det å nå det nivået tidlig i hoppuka og holde det. Det er noe jeg ikke har klart ennå, men jeg tror det er erfaring som skal til for å klare det, sier Tromsø-hopperen.

Nyttig erfaring har han og konkurrentene også bygget opp gjennom en annen arena de siste sesongene. Raw Air-konseptet har mange likhetstrekk med hoppuka.

– Vi har nå hatt Raw Air i to år, og det er også en turnering. Du forflytter deg fra sted til sted, og grunntanken er den samme. Du må prestere i hvert eneste hopp, sier landslagssjef Stöckl.

– Det tror jeg absolutt hjelper. I Raw Air har det kanskje vært ekstra intenst med hjemmebane og forventninger som skrus opp ennå et hakk. Det er viktige erfaringer å ta med seg videre, sier Forfang.

23-åringen er klar på at en hoppukeseier overgår det aller meste.

– Det er rett og slett et av de store målene med karrieren og et av høydepunktene hvert eneste år, sier han.

Lørdag kommer de første svarene på om koden er knekt.

