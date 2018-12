«Solskjær driver ut Mourinhos demoner»

Ole Gunnar Solskjærs ryddejobb i Manchester United får en svensk avis til å sammenligne ham med en eksorsist.

Solskjær startet vikarjobben med å slå Cardiff 5-1 borte. Onsdag ble det 3-1 over Huddersfield hjemme. – United kunne fort vekk ha unngått å vinne denne kampen, men de vant klart, skriver avisen Manchester Evening News.

I den røde delen av Manchester har to seirer mot svake lag skapt optimisme. I samme periode tapte byrival City to kamper.

Den svenske avisen Expressen mener at Solskjær nå driver med å skremme vekk spøkelser. – Jeg ser på ham som en eksorsist som er kalt inn til Carrington (Uniteds treningssenter) og Old Trafford for å drive ut José Mourinhos demoner, skriver avisens PL-ekspert Thomas Wilbacher.

– Det beste for Solskjær er at han kom til Manchester på et ekstremt gunstig tidspunkt. Alle ville ha bort Mourinho, og kamprogrammet er enkelt framover.

United møter Bournemouth hjemme søndag. Da kan Solskjær støte på Joshua King.

