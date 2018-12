Guardiola etterlyser selvtillit

Manchester City-manager Josep Guardiola er bekymret etter tre tap på de fire siste seriekampene.

Det er ikke ofte City-manageren har vært inne i en så svak resultatrekke som nå. Med 1-2-tapet mot Leicester 2. juledag falt den regjerende Premier League-mesteren til 3.-plass i ligaen.

Guardiola erkjenner at han er bekymret over situasjonen, særlig at det har gått en måned siden City sist holdt målet rent i en hel kamp.

– Det var en tilsvarende prestasjon som mot Crystal Palace (2-3). Vi begynte bra, men slapp inn et mål den første gangen de kom inn i feltet vårt. Mentalt manglet vi selvtillit i den situasjonen, sier Guardiola, ifølge BBC.

– Selvfølgelig er vi bekymret. Det er resultatet som teller, og vi tapte, legger manageren til.

Sju poeng opp

Bernardo Silva scoret Citys eneste mål mot Leicester. Også han er bekymret etter at Liverpool økte forspranget på tabelltoppen og Tottenham snek seg forbi de lyseblå fra Manchester.

– Sju poeng opp til Liverpool begynner å bli mye. Vi spiller ikke så godt som vi skulle ønske på dette tidspunktet i sesongen. Vi må finne en forklaring på det, sier Silva.

I neste kamp skal City på besøk til Southampton. Deretter venter en knalltøff hjemmekamp mot Liverpool.

(©NTB)