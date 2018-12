Inter-tilhenger død etter påkjørsel, fire mann stukket med kniv

En Inter-fan mistet torsdag livet etter han ble overkjørt av en bil før kampen mot Napoli onsdag. Han ble bare 35 år.

Kjøretøyet skal ha tilhørt Napoli-tilhengere, skriver Football Italia. Før oppgjøret i Milano ble også fire Napoli-fans stukket med kniv.

Tre av disse ble behandlet for lettere skader. Fjerdemann måtte til sykehus. De dramatiske sammenstøtene mellom tilhengergrupperingene før avspark, ble etterfulgt av en nervepirrende kamp der Napoli gikk på et tungt overtidstap 0-1.

Den senegalesiske forsvareren Kalidou Koulibaly var en av to Napoli-spillere som ble utvist i kampen. Koulibaly fikk først gult kort for takling av Matteo Politano. Deretter ble han sendt rett av banen da han klappet sarkastisk for det gule kortet. Så scoret Inter vinnermålet på overtid.

Ville stoppe

Etter kampen sa Napoli-klubbens trener at de igjen opplevde rasisme mot Kalidou Koulibaly. Blant annet skal hjemmepublikummet på tribunene gjentatte ganger ha laget apekattlyder mot 27-åringen.

– Vi ba tre ganger om at kampen skulle stanses, og det ble gjort tre kunngjøringer, men kampen fortsatte, sier Carlo Ancelotti.

Treneren sier mobbingen gjorde spilleren hans irritabel. – Han er vanligvis en rolig og profesjonell spiller, men det var disse lydene der gjennom hele kampen, påpeker Ancelotti.

– Neste gang stopper vi bare å spille, selv om de regner det som at vi gir oss, sier han.

– Jeg beklager tapet og mest av alt at jeg gikk fra brødrene mine. Uansett, jeg er stolt av hudfargen min. Av å være fransk, senegalesisk, napolitansk: en mann, skriver Koulibaly på Twitter.

I oktober ble Juventus ilagt bot på i underkant av 95.000 kroner og måtte stenge av deler av stadion etter rasistisk oppførsel blant fansen, også da rettet mot Koulibaly.

