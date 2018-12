Roofe frelste serieleder Leeds med to overtidsmål

Leeds stormer videre i jakten på et etterlengtet opprykk til Premier League. I en dramatisk thrilleravslutning snudde Kamar Roofe 1-2 til 3-2 over Blackburn.

Oppgjøret på Elland Road virket å gå mot poengdeling, men i siste ordinære spilleminutt scoret Charlie Mulgrew på et frispark til 2-1 for Blackburn.

Da styrte plutselig Leeds mot et surt hjemmetap etter å ha vunnet sine sju siste kamper i mesterskapsserien. Men som mot Aston Villa i forrige runde nekter Marcelo Bielas lag å gi opp, og ett minutt ut i overtiden utlignet Roofe.

Tre minutter senere gjorde samme mann 3-2. Dermed gikk Leeds i løpet av noen få minutter fra å ligge likt med Norwich på tabellen til å få en tre poengs luke.

Hentet opp 0-3

Leeds er en historisk fotballstorhet i England, men har slitt tungt etter nedrykket fra Premier League i 2004. Nå er den argentinske trenerlegenden Bielsa på god vei til å ta klubben tilbake til eliten.

Alexander Tettey spilte samtlige minutter da toer Norwich gjorde en mesterlig opphenting hjemme mot Nottingham Forest. Trønderens lag lå under 0-3 med under et kvarter igjen, men Mario Vrancic og Onel Hernández (2) sørget for 3-3. Sistnevnte gjorde begge målene sine på overtid.

Norwich er uten tap på sine tolv siste seriekamper.

«Smultring» for Nyland

Tabelltreer West Bromwich slo Wigan 2-0 etter Jay Rodriguez' måldobbel. Forrige sesongs jumbolag i Premier League er seks poeng bak Leeds. De to beste rykker direkte opp, mens de fire neste på tabellen må ut i kvalifisering om den siste opprykksplassen.

Ørjan Nyland fikk en viktig opptur da han holdt nullen i Aston Villas sterke 1-0-seier borte mot Swansea. Den norske landslagskeeperen har fått mye pepper for svake prestasjoner.

Conor Hourihane scoret Villas vinnermål i det 65. minutt. Birmingham-klubben ligger på 9.-plass og er tre poeng unna sjetteplasserte Derby,

Norskkosovaren Bersant Celina spilte som vanlig fra start for Swansea i onsdagens kamp. Waliserne er nummer 13 på tabellen.