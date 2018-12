Solskjær håper å ha stjernetrio tilgjengelig mot Bournemouth

Manchester United-angriperne Romelu Lukaku, Anthony Martial og Alexis Sánchez kan alle bli aktuelle for Premier League-spill søndag.

Dermed kan Ole Gunnar Solskjær få ytterligere en «boost» etter to strake seirer som midlertidig United-manager.

Onsdag måtte han sette Martial ut av troppen fordi franskmannen er blitt syk i julen. Sánchez har vært skadd i en måned, mens Lukaku har stått over to kamper av personlige årsaker.

– Jeg håper begge (Martial og Lukaku), og kanskje til og med Alexis, kommer tilbake (til Bournemouth-kampen). Det er en bra ting med oss, selv om vi hadde bra med fart på topp i dag, sa Solskjær til Sky Sports etter 3-1-seieren over Huddersfield.

Tett program

Han har så vidt rukket å møte Sánchez, som kom til Manchester for et par dager siden etter å ha rehabilitert seg i Sør-Amerika.

– Han er usikker mot Bournemouth, men blir definitivt involvert mot Newcastle (2. januar). Han er ivrig etter å komme tilbake på banen, og for meg virker det som at han er en arbeidsmaur, sa Solskjær.

Nordmannen gjorde ikke mange endringer i laget fra Cardiff-kampen sist helg til Boxing Day-møtet med Huddersfield, men merker allerede at kampprogrammet i romjulen er tett.

– Nå må guttene slappe av. De har spist og drukket godt i julen. I dag var en følelsesladd dag, så nå må vi roe ned og se fram mot neste kamp, sa Solskjær etter hjemmedebuten som manager.

Pogba stråler

Blant eksperter og i sosiale medier hylles Solskjær for å ha fått en stjerne som Paul Pogba til å skinne igjen.

Mange bemerker at franskmannen har notert seg for to scoringer og to målgivende pasninger på to kamper under Solskjærs ledelse.

– Jeg er veldig fornøyd med ham. Paul er den samme som før. Han elsker fotball, han elsker å gå framover og han har et stort smil, sier Solskjær om sin tidligere elev på Uniteds U-lag.

Får han Lukaku og Sánchez til å utfolde seg på samme vis, kan United bli riktig farlige framover. Kampprogrammet de neste ukene er heller ikke så verst:

* 30. des.: Bournemouth (h)

* 2. jan.: Newcastle (b)

* 5. jan.: Reading (h, FA-cup)

* 13. jan.: Tottenham (b)

* 19. jan.: Brighton (h)

* 29. jan.: Burnley (h)

* 3. feb.: Leicester (b)

* 9. feb.: Fulham (b).