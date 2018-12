Solskjærs juleeventyr fortsetter

Ole Gunnar Solskjær ble mottatt som en helt av Old Trafford-publikummet og svarte med å lede Manchester United til 3-1-seier over Huddersfield på Boxing Day.

Nordmannen blir ikke mindre populær i den røde delen av Manchester etter tre friske poeng i hjemmedebuten som United-sjef på engelsk fotballs festdag.

Nemanja Matic og Paul Pogba (2) scoret målene i en kamp der United dominerte klart i banespillet. Mathias Zanka Jørgensen skled inn et trøstemål for gjestene helt på tampen.

– Det var ikke en veldig god kamp. Det gikk tregt de første 20 minuttene, men guttene fant seg til rette og scoret noen flotte mål. Vi ønsket også å holde nullen, men det får vi sørge for neste gang, sa Solskjær til Sky Sports rett etter kampen.

Det er fullt forståelig at Solskjær håpet på sin første «smultring» som United-sjef. Storklubben har kun holdt nullen i to av 19 seriekamper denne sesongen.

Les også: Solskjær før Old Trafford-debuten: – Kan aldri sette lista for høyt

Heftig redning

United slapp til kun noen få farligheter og skapte også mange sjanser framover i banen, selv om de ikke nærmet seg scoringsfesten fra Solskjærs managerdebut borte mot Cardiff sist helg (5-1).

Ole Gunnar Solskjær pisker spillerne sine framover på Old Trafford-gresset. Foto: Martin Rickett / PA via AP / NTB scanpix Foto: Martin Rickett / AP

Det skal samtidig nevnes at David de Gea vartet opp med en vill matchvinnerredning på stillingen 1-0 etter en times spill.

– Det er en av de beste redningene jeg har sett. Og den var veldig viktig for oss, mente Solskjær.

Få endringer

Uniteds norske vikarmanager har kommet til Manchester med en positivitet som ser ut til å ha smittet over på så vel spillere og trenerapparat som klubbens fanskare. Dermed virker situasjonen helt annerledes enn i den siste tiden under José Mourinho, selv om det fortsatt er langt opp til topp fire-lagene i Premier League.

Nordmannen ser allerede ut til å nærme seg en førsteellever, og stjerner som Pogba har vist seg tilliten verdig. Solskjær var nødt til å skifte ut en syk Anthony Martial til onsdagens oppgjør. Også Diego Dalot og Fred fikk sjansen fra start, men de ble byttet ut tidlig i annen omgang mot spillerne de erstattet i startoppstillingen; Ashley Young og Ander Herrera.

Samtidig har Uniteds ferske manager ikke hatt stjerner som Romelu Lukaku og Alexis Sánchez tilgjengelig så langt.

Les også: Solskjær hjemme igjen: – Sterke følelser hos fansen

Forløsende scoring

Huddersfield-kampen åpnet ikke fullt så friskt som mot Cardiff, men United klarte å knekke koden med et hjørnespark i kampens 28. minutt. Marcus Rashford slo inn, og en sterk Victor Lindelöf vant duellen ved første stolpe. Huddersfield-keeper Jonas Lössl fikk bare forlenget ballen i beina på Matic, som satte inn 1-0 fra kort hold.

Paul Pogba skinner som en stjerne under Ole Gunnar Solskjær. På Boxing Day scoret han to ganger mot Huddersfield. Foto: Martin Rickett / AP

Før det hadde United slitt med å skape store sjanser mot et defensivt stramt Huddersfield-lag. Faktisk var det gjestene som hadde den største sjansen, da Terence Kongolo headet over fra sju meter etter ti minutter.

Etter 1-0-scoringen tok United derimot fullstendig over styringen i kampen. Dalot fikk en gigantisk målsjanse etter 39 minutter, men satte ballen utenfor fra åtte-ni meter etter flott forarbeid av Marcus Rashford. Solskjær kan trolig lære den portugisiske backen et og annet om avslutninger.

Les også: Engelsk avis: Solskjær får gigabonus ved mesterligabillett

Pogba i hovedrolle

Over i annen omgang så United ut til å bli litt mer stresset av et hardtkjempende bortelag. Den nevnte de Gea-redningen ble et slags vendepunkt sådan. Kort etter at det holdt på å bli 1-1, satte Pogba inn 2-0 for United. Franskmannen satte ballen inn lavt i venstre hjørne etter en fin opprulling av United.

– For et øyeblikk for Solskjær og Pogba. Han var symbolet på alt som har gått galt i Manchester United denne sesongen, sa TV 2s kommentator, Øyvind Alsaker, idet Pogba scoret for hjemmelaget.

Snaut kvarteret før slutt skulle Uniteds midtbanegeneral vise mer av hva han har å by på. Pogba ladet skuddfoten fra 20 meter og plasserte ballen utakbart i hjørnet til 3-0.

– Jeg er veldig fornøyd med Paul. Han er den samme. Han elsker fotball, han elsker å gå framover og han har et stort smil, smilte Solskjær om sin stjernespiller.

3-1-seieren sendte United opp på 32 poeng fra 19 kamper. Huddersfield ligger aller sist i Premier League med sine ti poeng.