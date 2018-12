Tre siktet for drapsforsøk på Nicki Bille

Tre personer er siktet for å ha forsøkt å drepe den tidligere Rosenborg-spissen Nicki Bille Nielsen med hagle.

To av de siktede, en 23 år gammel kvinne og en 30 år gammel mann fra København, er pågrepet og framstilles for varetektsfengsling i København onsdag. Den tredje personen er fortsatt er på frifot.

Episoden de er siktet for fant sted andre juledag i fotballspillerens bolig i Sydhavnen i København, skriver Ekstra Bladet.

Der skal de tre ha skutt med en hagle mot Bille, som ble truffet i høyre underarm og alvorlig skadd.

Hentet med ambulanse



Tidlig onsdag morgen bekreftet politiet at de etterforsker en hendelse i leiligheten.

– Det er hentet en person i ambulanse, og politiet arbeider på stedet med teknisk utstyr. Det er alt jeg kan si på det nåværende tidspunkt, sa etterforskningsleder Bjarke Madsen.

30-åringen Nicki Bille Nielsen sonet tidligere i år en fengselsdom på én måned på grunn av en voldsepisode i Monaco. Han vendte så tilbake til dansk fotball og Lyngby etter å ha spilt for greske Panionios.

I oktober ble han pågrepet på Strøget i København etter å ha opptrådt truende og vært i besittelse av en luftpistol, noe som resulterte i at han fikk sparken i Lyngby.

Rosenborg-spiss

Bille spilte for Rosenborg i 2013 og 2014. Også da kom han i trøbbel, blant annet for å ha bitt en politimann under en fuktig bytur i København. For den episoden ble han straffet med 60 dagers betinget fengsel og 80 timers samfunnstjeneste.

Bille ble også pågrepet av politiet etter bråk på byen i Trondheim i 2013. Og tilbake i 2009 fikk han betinget fengselsstraff og samfunnstjeneste for å ha delt ut et knyttneveslag.