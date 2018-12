Sundby tror Krüger blir helt uslåelig

Simen Hegstad Krüger sjokkerte med dobbelt OL-gull i Pyeongchang, men Martin Johnsrud Sundby tror det blir vanlig om noen år.

Sundby (34), Krüger (25) og Hans Christer Holund (29) trener mange økter sammen som Oslo-baserte landslagsløpere.

– De har vært skremmende bra de to i sommer. Det Oslo-trykket er fantastisk. Vi har fått ekstremt mange gode økter sammen, sa Sundby til NTB på en samling på Kvitfjell tidligere i år.

– Begge de gutta har høyere kapasitet enn det jeg har. Jeg har en fantastisk arbeidsøkonomi. Den kan ikke mange måle seg med. Halve feltet har bedre O2-opptak. De gutta har begge deler. Både en fantastisk arbeidsøkonomi og en fantastisk kapasitet. Når du legger de sammen får du en utøver som har kapasitet til å bli bedre enn det jeg er, og det er jeg smertelig klar over, fortsatte veteranen.

Spår verdensherredømme

34-åringen har imidlertid vist denne sesongen at han har bra kontroll, foreløpig.

– Det er spennende. Det blir spennende å se når de bare forsvinner, men foreløpig har jeg troen på at jeg kan matche dem litt.

Men Sundby er sikker på at Krüger kommer til dominere langrennsverdenen om ikke mange årene.

– Det er naturlig at det kommer opp unge, nye som dominerer. Jeg tror at Simen blir helt uslåelig om tre år.

Tour-outsider

Krüger og Sundby skal gå Tour de Ski i romjula. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener at Krüger må regnes som en outsider under touren.

– Han er fortsatt veldig sterk, og jeg håper at han er blitt litt bedre i klassisk. Jeg håper at han skal bli en kandidat på 15 kilometer klassisk i VM. Han er en outsider i Tour de Ski. Der er det et løpsopplegg som skal passe ham bra, sa Nossum til NTB.

Touren starter med sprint i fristil i italienske Toblach lørdag. Dagen etter er det 10 og 15 kilometer i fristil samme sted. Da er Krüger i sitt ess.

(©NTB)