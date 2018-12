Nytt innbrudd hos PSG-spiller

Paris Saint-Germain-stjernene trøbler med innpåslitne innbruddstyver. For annen gang på en måned har uvelkomne tatt seg inn i Eric Maxim Choupo-Motings bolig.

Det siste innbruddet skjedde på julaften, opplyser en politikilde til nyhetsbyrået AFP.

Tyvene fikk ikke med seg noe denne gangen. De stakk da alarmen begynte å hyle etter at de hadde brutt seg inn i leiligheten. Like heldig var ikke Choupo-Moting 28. november. Da ble han robbet for smykker og vesker til en verdi på over 500.000 euro.

Det skjedde mens den kamerunske landslagsspilleren var opptatt med mesterligaspill mot Liverpool.

Innbrudd er blitt et PSG-problem. Sist lørdag ble stopperstjernen Thiago Silva frastjålet eiendeler fra sitt eget hjem. Selv var brasilianeren i aksjon i 1-0-kampen mot Nantes på Parc des Princes. Arenaen ligger like i nærheten av Silvas bosted.

Det er antatt at tyvene slapp unna med eiendeler verdt flere hundre tusen euro.

I desember i fjor fikk også daværende PSG-trener Unai Emery, som i dag er manager i Arsenal, uønsket besøk i sin Paris-leilighet mens han selv ledet en cupkamp mot Strasbourg.