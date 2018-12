Solskjær før Old Trafford-debuten: – Kan aldri sette lista for høyt

Ole Gunnar Solskjær vet godt hva Manchester United-fansen vil høre etter José Mourinho-epoken. Han krever at spillerne alltid er angrepslystne.

Mourinho ble ingen god match med United-kulturen. For en uke siden måtte han betale prisen for svake resultater, dårlig kjemi med egne spillere og en fotballstil som ble mer og mer vanskelig å fordøye på Old Trafford.

Portugiseren ble raskt erstattet med Solskjær ut sesongen. United-legenden fra Kristiansund er tilbake i gamleklubben for å ta den tilbake til røttene og få opp optimismen.

Solskjær kunne ikke drømt om en bedre start. Lørdag lekte United seg til 5-1 borte mot Cardiff. Etterpå avfeiet han enhver bekymring om at han i sine første dager som United-sjef har snakket opp eget lags potensial større enn det faktisk er.

– Du kan aldri sette lista for høyt. Alle som spiller for denne klubben, har høye standarder å leve opp til. Det var ikke slik at de overpresterte i dag (mot Cardiff). Vi skal evaluere kampen, for vi kan gjøre det enda bedre. Vi kan lære oss å forstå hverandre bedre, sa Solskjær, ifølge Manchester Evening News , etter lørdagens debut.

– Angrepsfilosofien ligger i veggene i Manchester United. Det er tradisjonen og historien, og det er også slik vi skal spille, sa han videre.

Skal alltid prøve

Mourinho har gjennom hele sin karriere blitt sett på som en defensiv manager. Spesielt det siste halvåret ble han beskyldt for å holde igjen på den offensive kraften i United.

– Spillerne har ikke sagt noe om et håndbrekk (under Mourinho). Men i lagmøtet snakket vi om at når vi har scoret ett, skal vi gå for mål nummer to. Når vi har to, skal vi ha tre. Det er sånn denne klubben skal være. Du skal alltid gå i angrep, sa Solskjær lørdag.

– Det vil ikke skje hver gang at vi skaper så mye som vi gjorde i denne kampen, men vi er nødt til å prøve, la han til og nevnte fire spillere han mener kan skape mye trøbbel for motstandere framover.

– Jeg tror ingen lag vil like å ha spillere som (Marcus) Rashford, (Anthony) Martial, (Jesse) Lingard og (Paul) Pogba løpende mot seg.

Gleder seg

Onsdag er Solskjær tilbake på Old Trafford for første gang som United-manager. Da kommer bunnplasserte Huddersfield på besøk. Han håper oppturen mot Cardiff gir laget et løft i et hektisk juleprogram.

– Selvtillit er ikke noe du har lagret på frys og tar ut igjen. Du får det gjennom prestasjoner, trening og hvordan du føler deg. Forhåpentligvis har denne kampen gitt dem en boost. Jeg ser fram til Boxing Day.

Manchester United ligger på 6.-plass i Premier League. Det er åtte poeng opp til tabellfirer Chelsea på den siste mesterligaplassen.

– Legendarisk



En som allerede ser ut til å trives under Solskjærs ledelse er Juan Mata.

– Den legendariske Ole Gunnar Solskjær er vår nye sjef og vi kunne ikke fått en bedre start etter at han vendte tilbake til klubben. Det var en overbevisende seier, som vil heve moralen når vi nærmer oss det nye året. Vi må være optimistiske, se framover og fortsette å jobbe hardt for å klatre på tabellen, skrev Mata etter Cardiff-kampen.

Solskjær innrømmet likevel at han er forberedt på kritikk, spesielt fra sine tidligere lagkamerater Gary Neville og Wayne Rooney, som nå kommer som TV-eksperter.

– Ta det med ro, Gary kommer til å være skikkelig hard mot meg. Jeg satt ved siden av i garderoben i 11 år og jeg kjenner Gary. Han er betalt for å dele sine meninger og det skal han selvfølgelig gjøre. Det er ikke noe annerledes enn de andre når jeg leder laget ut på banen, sier Solskjær ifølge Dagbladet.