Benitez om å unngå nedrykk: – Et mirakel

Rafael Benitez mener at å unngå nedrykk i to strake sesonger med Newcastle vil være å regne som et mirakel.

– Vi må være realistiske og forstå at vi vil være på nedre halvdel av tabellen denne sesongen, sa Benitez i forkant av Boxing Day-oppgjøret mot Liverpool. – Hvis vi er bedre enn tre lag, så vil det være et nytt mirakel, la han til. Newcastle vant ikke på ti kamper i starten av sesongen, men bedre form har løftet klubben til 15.-plass, fem poeng over nedrykksstreken. Benitez, som også har trent Real Madrid, Chelsea, Inter, Valencia og Napoli, sier at Newcastle henger etter på grunn av manglende kjøpskraft. – Det var et mirakel forrige sesong. Folk tenker kanskje: «Dere var på tiendeplass», men med et par seirer mindre kunne vi vært i bunnen, så det var et mirakel, sa spanjolen. – Laget prøver mange ting, men det er fortsatt ikke nok for å få poengene, og det vil være sånn. Jeg prøver å si til alle at vi må huske på hvor vi er, og huske på at vi kan gjøre det bra og være på tiendeplass eller noe rundt der, fortsatte manageren.