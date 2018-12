Hareide ville sagt opp om spillerkonflikten hadde dratt ut

Danmarks landslagssjef Åge Hareide hadde hodepine på grunn av spillerkonflikten i 2018, og det var ikke langt unna at han sa opp.

Hareide og hans opprinnelige tropp måtte landskampen mot Slovakia 5. september på TV, hvis de i det hele tatt orket å se kampen hvor Danmark stilte med et amatørlag.

Grunnen var at Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen kranglet om en landslagsavtale. Etter fadesen mot Slovakia inngikk partene først en midlertidig avtale for å redde et sterkt lag til kampen mot Wales, før en permanent seksårsavtale ble skrevet under.

Selv om konflikten ga landslaget mye negativ omtale, så mener Hareide at Danmark kom styrket ut av konflikten.

– Alt tyder på at alle parter har kommet styrket ut av konflikten, og jeg har en fornemmelse av at alt rundt konflikten er lagt bak oss. Det har spillerne vært gode til, sier Hareide til Ritzau når han tenker tilbake på de hektiske dagene i starten av september.

– Meget forstyrrende

Han legger likevel ikke skjul på at det var en irriterende periode å være landslagssjef i.

– Konflikten var meget forstyrrende. Det er ødeleggende for et lag å ha en sånn konflikt. Hvis det hadde gått helt galt, og vi ikke kunne ha spilt med våre beste mot Wales kunne vi ha røket ut av Nations League og ikke fått lov til å spille landskamper, sier Hareide.

– Vi fikk også god støtte fra tilskuerne i Aarhus mot Wales, og det er jeg veldig glad for. Spillerne kunne ha ødelagt deres omdømme, men det skjedde ikke. Alt kunne gått veldig galt, men det løste seg og reelt sett mistet vi bare et par treninger på det, fortsetter nordmannen.

Vurderte å si opp

Da 65-åringen satt hjemme i Sydhavnen og ventet på at konflikten skulle løse seg, vurderte han å si opp. Og han hadde gjort alvor ut av overveielsene hvis ikke konflikten hadde løst seg før kampen mot Wales.

– Hvis konflikten hadde fortsatt, og landslagets deltakelse i Nations League var satt på spill, så hadde jeg nok ikke vært her mer. Da hadde jeg ikke hatt et landslag å trene, innrømmer Hareide.

Det var aldri aktuelt for ham å lede amatørlandslaget Danmark sendte til Slovakia.

– DBU skjønte godt at det ville være idiotisk om jeg trente et lag som jeg ikke hadde tatt ut selv, sier landslagssjefen.

– Jeg hadde mine spillere, og det var de spillerne som valgte å streike. Jeg var ikke en del av det laget som dro til Slovakia. Jeg er ansatt i DBU, men hvis de hadde tvunget meg til å trene dem, så måtte jeg vurderte om jeg skulle si opp eller gå med på det, fortsetter han.

Landslagskonflikten ble heldigvis løst 29. september.

(©NTB)