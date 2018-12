Sportshøydepunktene på TV i jula

Jula er en høytid for familie og TV-titting. Her er en liste med høydepunktene for den sportsinteresserte:

Onsdag 26. desember: SJAKK: VM hurtigsjakk i St. Petersburg, Russland med Magnus Carlsen: 1. dag fra 13.00 (NRK1 og NRK2) FOTBALL: Engelsk eliteserie (19. runde): Fulham – Wolverhampton 13.30 (TV 2 Sport Premium) Liverpool – Newcastle 16.00 (TV 2 Sport Premium) Manchester U. – Huddersfield 16.00 (TV 2) Brighton – Arsenal 18.15 (TV 2 Sport Premium) Watford – Chelsea 20.30 (TV 2 Sport Premium). Torsdag 27. desember: SJAKK: VM hurtigsjakk i St. Petersburg, Russland med Magnus Carlsen: 2. dag fra 13.00 (NRK1 og NRK2) FOTBALL: Engelsk eliteserie (19. runde): Southampton – West Ham 20.45 (TV 2 Sport Premium. Fredag 28. desember: ALPINT: Verdenscup menn i Bormio, Italia: Utfor (4 av 9) 11.30 (NRK1) ALPINT: Verdenscup kvinner i Semmering, Østerrike: Storslalåm (4 av 8) 10.30/13.30 (NRK1 og NRK2) ISHOCKEY: Eliteserien menn (33. runde, 18.30): Stavanger – Lillehammer 18.00, Manglerud Star – Vålerenga, Stjernen – Ringerike, Storhamar – Frisk Asker (Alle kampene går på TV 2 Sumo). SJAKK: VM hurtigsjakk i St. Petersburg, Russland med Magnus Carlsen: 3. og siste dag fra 13.00 (NRK1 og NRK2) Lørdag 29. desember: ALPINT: Verdenscup menn i Bormio, Italia: super-G (4 av 8) 11.45. (NRK1) ALPINT: Verdenscup kvinner i Semmering, Østerrike: Slalåm (4 av 9) 10.30/13.30 (NRK1) HOPP: Kvalifisering til verdenscup menn i Oberstdorf, Tyskland (HS137) 16.30 (NRK1). HÅNDBALL: NM-finaler i Oslo Spektrum: Kvinner junior: Byåsen – Sola 12.00. Menn junior: Bækkelaget – Nærbø 14.00. Kvinner: Vipers Kristiansand – Storhamar 16.30. Menn: Elverum – Halden 19.00. (Kampene går på TV 2, TV 2 Sport og Sumo). LANGRENN: Verdenscup i Toblach, Italia, 1. etappe i Tour de Ski: Sprint fri teknikk kvinner og menn. Kvalifisering 12.00, utslagsrunder fra 14.30 (NRK2 og NRK1) SJAKK: VM lynsjakk i St. Petersburg, Russland med Magnus Carlsen: 1. dag fra 13.00 (NRK1 og NRK2) FOTBALL: Engelsk eliteserie (20. runde): Tottenham – Wolverhampton 16.00 (TV 2 Sport Premium) Liverpool – Arsenal 18.30 (TV 2 Sport Premium) Søndag 30. desember: HOPP: Verdenscup menn (9 av 28) i Oberstdorf, Tyskland (HS137) 16.30: 1. renn i den tysk-østerrikske hoppuken (NRK1) ISHOCKEY: Eliteserien menn (34. runde, 17.00): Frisk Asker – Manglerud Star, Lillehammer – Stjernen, Sparta – Storhamar, Vålerenga – Stavanger. (Kampene går på TV 2 Sumo). LANGRENN: Verdenscup i Toblach, Italia, 2. etappe i Tour de Ski: 10 km fri teknikk kvinner 12.45, 15 km fri teknikk menn 14.45. (NRK1) SJAKK: VM lynsjakk i St. Petersburg, Russland med Magnus Carlsen: 2. og siste dag fra 13.00 (NRK1 og NRK2) FOTBALL: Engelsk eliteserie (20. runde): Crystal Palace – Chelsea 13.00 (TV 2 Sport Premium) Southampton – Manchester City 15.15 (TV 2 Sport Premium) Manchester U. – Bournemouth 17.30 (TV 2 Sport Premium) Mandag 31. desember: HOPP: Kvalifisering til verdenscup menn i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland (HS142) 14.00 (NRK1) Tirsdag 1. januar: ALPINT: Verdenscup i Oslo (Holmenkollen): Parallellslalåm (2 av 3) kvinner og menn fra 16.30 (NRK1). HOPP: Verdenscup menn (10 av 28) i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland (HS142) 14.00: 2. renn i den tysk-østerrikske hoppuken (NRK1) LANGRENN: Verdenscup i Val Müstair, Sveits, 3. etappe i Tour de Ski: Sprint fri teknikk kvinner og menn. Kvalifisering 09.30, utslagsrunder fra 12.00. (TV 2) FOTBALL: Engelsk eliteserie (21. runde): Everton – Leicester 13.30 (TV 2 Sport Premium) Arsenal – Fulham 16.00 (TV 2 Sport Premium) Cardiff – Tottenham 18.30 (TV 2 Sport Premium) Onsdag 2. januar: LANGRENN: Verdenscup i Oberstdorf, Tyskland, 4. etappe i Tour de Ski, fellesstart: 10 km klassisk kvinner 12.00, 15 km klassisk menn 14.00 (NRK1) FOTBALL: Engelsk eliteserie (21. runde): Newcastle – Manchester U. 21.00 (TV 2 Sport Premium). (©NTB)