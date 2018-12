Landslagsløper tjener penger som nisse

Landslagsløper på skøyter, Jørgen Sæves (24), er nødt til å betale egenandel på utenlandsreiser i verdenscupen. Pengene tjener han blant annet som nisse.

Det skriver Smaalenenes Avis på julaften. Sæves skal i løpet av julaften ha ti oppdrag som nisse. Det er tredje året på rad han gjør dette og han er fullbooket.

– Folk betaler det de vil. Jeg har ikke satt noen pris. Men i snitt får jeg vel 500 kroner per oppdrag. Jeg kunne gjort dette gratis, siden det er julaften. Samtidig er det en grei inntektskilde for meg. Noen synes også det er stas at en landslagsløper kommer. Mange av de voksne i husene ønsker meg «lykke til» med resten av sesongen, sier Sæves til avisen.

Rundt 5000 kroner skal han ha fått inn i fjor. Det er kjærkomne penger for satsingen.

– Egentlig var jeg heldig og fikk gå teamsprinten for Norge i Japan. Det reduserte egenandelen med 12.000 kroner. Ellers hadde jeg måttet betale 36.000 kroner, sier 24-åringen fra Askim.

Skøytelandslaget gir ikke full støtte til alle løperne på landslaget. Det betyr at de som ikke er regnet som A-løpere må betale egenandel for å konkurrere utenlands. Sæves sier at han så langt denne sesongen har fått regninger på 24.000 kroner etter turer til Japan, Polen og Nederland.