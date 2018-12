Schmeichel foreslår seg selv til United-jobb

Keeperlegenden Peter Schmeichel er en av mange som mener Manchester United trenger en sportsdirektør. Dansken er freidig nok til å fremme seg selv til rollen.

En rekke klubber i Premier League har i dag en sportsdirektør som et bindeledd mellom manageren og toppledelsen. Det har ikke United, men det er ventet at det vil komme som en del av en stor omorganisering på Old Trafford.

– Jeg synes det er en god idé. Det viktige er at Manchester United får tilbake kulturen og identiteten de hadde. Jeg vil gjerne se at det er noen som har spilt der og som kan bringe tilbake noe av den mentaliteten som Sir Alex (Ferguson) sto for, sier Schmeichel til BBC.

Han nevner deretter seg selv som en mulig kandidat. Dansken sier han har lyst til å jobbe innen fotballen igjen.

– Spørsmålet er om jeg har kvalitetene som trengs. Finner jeg fram til et svar på det, vil jeg legge navnet mitt i søkerbunken. Jeg vil overveie det gjennom julen, og på nyåret skal jeg ta en avgjørelse.

Schmeichel tilbrakte åtte år i Manchester United. Han vant fem Premier League-titler, tre FA-cuppokaler og gikk én gang hele veien i Champions League (1999).

United har Ole Gunnar Solskjær som midlertidig manager ut sesongen. Han tok over da José Mourinho fikk sparken sist tirsdag. Nordmøringen fikk en perfekt debut med 5-1-seier over Cardiff i Wales lørdag kveld.

(©NTB)